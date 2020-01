“Posto solo per 16 bimbi al nido comunale”. Ascolto Valmadrera chiede di più

Posti limitati all’asilo nido comunale di Valmadrera

L’interrogazione del gruppo Ascolto Valmadrera: “Quante richieste delle famiglie non vengono soddisfatte?”

VALMADRERA – “E’ un tema molto sentito in città, tante famiglie lamentano la carenza di posti all’asilo nido comunale, che non riesce a soddisfare le richieste”. Guido Villa e Mauro Dell’Oro, a nome del gruppo Ascolto Valmadrera, hanno deciso quindi di sollevare la questione con un’interrogazione rivolta alla giunta.

A Valmadrera, l’unico nido comunale è “La Coccinella”, in Via Bovara, struttura gestita dalla Società Cooperativa Sociale Sineresi.

Eppure, scrivono i due esponenti dell’opposizione, “l’offerta attuale di paesi a noi limitrofi è sicuramente più ampia: Galbiate 48 posti nido su 8500 abitanti Olginate 60 posti nido su 7000 abitanti mentre la città di Valmadrera ha solamente 16 posti nido su 11.500 abitanti”

Per questo, Ascolto Valmadrera chiede all’amministrazione comunale “di rendere noto il numero delle richieste di frequenza ricevute, ammesse e non soddisfatte per gli anni nido 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020” e “se questa Amministrazione ha recepito questa criticità e se sono state pensate soluzioni a questa problematica” oltre che “quali risorse, in termini di personale e di finanziamenti, questa Amministrazione ritiene di poter utilizzare per assicurare un più ampio funzionamento dell’Asilo Nido Comunale” e “se si è pensato ad una sinergia con i Comuni limitrofi”.

Infine, i due consiglieri comunali chiedono “di chiarire i valori ISEE e i parametri di percentuale corrispondenti ai vari scaglioni di reddito affinché una famiglia possa usufruire dell’integrazione della retta”