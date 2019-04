Riconferme e nuovi ingressi nella lista di Progetto Valmadrera

Antonio Rusconi: “La nostra è la forza dell’esperienza”

VALMADRERA – Quattro consiglieri e due assessori uscenti, dieci volti nuovi, tre under 30, diciotto candidati in tutto: ecco la lista di Progetto Valmadrera che accompagnerà l’ex sindaco e già senatore e oggi assessore Antonio Rusconi nella sfida per la nuova esperienza amministrativa.

La presentazione è avvenuta venerdì pomeriggio al centro culturale Fatebenefratelli, “simbolo del cuore civile di Valmadrera e sede delle associazioni cittadine” ha sottolineato Rusconi.

“Abbiamo costruito una squadra coesa pronta a governare il giorno dopo le elezioni, esperienza ma anche nuovi ingressi perché dobbiamo costruire la classe dirigente del domani – ha proseguito Antonio Rusconi – E’ qualcosa in cui credo molto e che devo in particolare a due persone: Antonio ‘senior’, che mi ha insegnato l’importanza di trattare la persona più semplice alla pari di quella più importante, e al sindaco Mauro Panzeri, che mi ha insegnato cosa vuol dire fare il sindaco”.

Agli sfidanti, Alessandro Leidi della Lega e Guido Villa di “Ascolto Valmadrera”, Rusconi contrappone la sua storia trentennale nella politica, “è come scegliere un meccanico, ti rivolgi a chi ha più esperienza, ma non daremo per scontato l’esito delle elezioni, ogni voto è importante e ci confronteremo con ogni cittadino, anche con gli scontenti, per conquistare la loro fiducia”

Ecco quindi i nomi della lista di Progetto Valmadrera

Cesare Colombo, 47 anni, di Valmadrera – CAPOLISTA

Ingegnere che si occupa di innovazione digitale, sposato con tre figli, abitante a Valmadrera dal 1985, impegnato nell’associazionismo cattolico. Coordinatore di Progetto Valmadrera dal 2016. Appassionato di tecnologia, di motori, fumetti e sport, tifoso dell’Inter.

Federico Amaretti, 39 anni, di Valmadrera

Docente di disegno e progettazione presso l’I.I.S. “A. Badoni” di Lecco, sposato da due anni con Valentina. Si diverte a uscire in barca a vela sul lago con alcuni colleghi, sta pensando di partecipare alla sua prima regata. Insieme alla moglie da anni frequenta corsi di ballo da sala, ma solo per piacere.

Francesco Barbuto, 62 anni, di Valmadrera

Pensionato, diploma di perito industriale presso l’istituto Badoni di Lecco, sposato con due figlie e tre nipoti. Presidente da 15 anni della Consulta per lo sport di Valmadrera, segretario dell’Associazione “Amici della Calabria e del Sud” di Valmadrera, socio dell’Associazione “Amici di Parè” e da 5 anni membro del gruppo comunale della Protezione civile.

Rita Bosisio, 60 anni, di Valmadrera

Pensionata da settembre 2018 dopo 42 anni di lavoro come insegnante della scuola d’infanzia. È sposata e madre di tre figli. Donatrice Avis, ama il cinema, il teatro, i viaggi: tutto ciò che è cultura è sapere.

Raffaella Brioni, 49 anni, di Valmadrera

Laureata in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano. Impiegata nell’azienda di famiglia, di cui segue il settore commerciale e marketing. È impegnata in ambito scolastico in qualità di rappresentate presso il Collegio Volta di Lecco. Ama il teatro, la pittura e i viaggi.

Angelo Butti, 56 anni, di Valmadrera

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in urologia. Urologo presso l’Azienda ospedaliera di Lecco dal 1993 al 2010. Poi Medico di Medicina generale presso il “Gruppo Medici Valmadrera”. Membro dell’Associazione “Familiari caduti e dispersi in guerra”.

Impegnato nel sociale, appassionato di opera lirica, storia, pittura e in generale del mondo dell’arte.

Marcello Butti, 22 anni, di Valmadrera

Laureando in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano, gioca a pallacanestro nel Basket Calolziocorte in serie C Silver, ama la montagna, il calcio e la musica. Educatore dei ragazzi di seconda media in oratorio e aiuto-allenatore nella categoria Allievi della Polisportiva Valmadrera.

Pamela Cazzaniga, 43 anni, di Valmadrera

Blogger, consulente per un tour operator dedicato ai viaggi per disabili e autrice del libro “La mia seconda vita”. Dopo un brutto incidente avvenuto più di 20 anni fa perde l’uso delle gambe, ma da subito si rimette in gioco. Ama scrivere, lo yoga, il nuoto, le lingue straniere e ovviamente viaggiare.

Andrea Cipolla, 41 anni, di Valmadrera

Laureato in Giurisprudenza, lavora in un ufficio legale. Ama la pesca e il calcio, allena una squadra di calcio a 5, di cui spesso organizza anche tornei. Per diversi anni è stato consigliere della Corale Santa Cecilia di Valmadrera. È attento alle tematiche sociali.

Piera Crippa, 45 anni di Valmadrera

Diploma di ragioneria presso l’I.T.C. G. Parini di Lecco, sposata, lavora in una cooperativa sociale. Impegnata in parrocchia come membro della commissione famiglia, inoltre, con il marito è tra le coppie responsabili della preparazione al matrimonio. Le piace viaggiare, visitare città e luoghi nuovi. Segue il calcio ed è tifosa della Juventus.

Elena Dell’Oro, 20 anni, di Valmadrera

Frequenta il primo anno di Scienze dei Beni Culturali all’Università Statale di Milano. È animatrice in oratorio da diversi anni, ha fatto un anno di Servizio Civile in Caritas, si sta appassionando al teatro ed è iscritta a un corso di recitazione dell’Associazione Tramm di Garlate.

Martina Dell’Oro, 35 anni, di Valmadrera

Lavora come responsabile dell’area amministrativa in una società di servizi. Laureata in Economia e Commercio, ha avuto esperienze di studio e lavoro all’estero e in altre città italiane. Mamma di due bambini. Appassionata di storia, politica e le piace leggere.

Michele Magni, 18 anni, di Valmadrera

Frequenta l’ultimo anno dell’istituto Bovara di Lecco, rappresentante di classe. Fa parte del Corpo musicale Santa Cecilia di Valmadrera, socio Osa, volontario Avis, impegnato in oratorio, volontario presso il cineteatro Artesfera. Ama la montagna, arrampicare, la musica e l’architettura.

Domenico Mazzitelli, 58 anni, di Valmadrera

Pensionato da qualche mese, il suo interesse è sempre stato rivolto al mondo del lavoro e del sociale (è stato per 20 anni delegato sindacale in fabbrica e poi consigliere comunale a Valmadrera per dieci anni), è sposato e ha due figli.

Marco Piazza, 48 anni, di Valmadrera

Vice direttore Api (Associazione piccole imprese) di Lecco, sposato con tre figli, amante dello sport, tifoso del Milan, appassionato di musica. Escursionista, è socio del Cai di Valmadrera.

Luca Turrisi, 32 anni, di Valmadrera

Felicemente sposato e orgoglioso di essere papà del piccolo Alessandro. Consulente energetico di professione e sportivo. Nella vita cerca di rivolgere attenzione e impegno al rispetto del prossimo, della natura e dell’ambiente.

Giuseppe Anghileri, 52 anni, di Valmadrera –assessore estero indicato dal sindaco

Ingegnere meccanico, lavora in un’azienda del territorio. Grande esperienza amministrativa e politica nel Comune di Valmadrera. È stato consigliere, assessore, presidente di commissione. Attualmente è capogruppo di Progetto Valmadrera e componente del Consiglio di amministrazione di Silea spa. Ama gli sport praticati all’aria aperta come lo sci alpino, il trekking e andare in bicicletta. Appassionato di motociclismo (non sportivo), ha viaggiato in Europa e Nord Africa.