Progetto Valmadrera, primo incontro del percorso giovani 2023

Far nascere la passione per l’impegno civico, sociale e politico

Presenti quattro sindaci del passato e del presente: Mario Anghileri, Nicola Perego, Marco Rusconi e Antonio Rusconi

VALMADRERA – Giovedì 28 settembre, presso la saletta del Centro Culturale Fatebenefratelli, si è svolto il primo incontro del ‘percorso giovani’, una iniziativa di Progetto Valmadrera per far nascere la passione per l’impegno civico, sociale e politico per la propria città. La serata ha visto l’intervento di quattro sindaci del passato e del presente di Valmadrera, infatti erano presenti: Mario Anghileri, Nicola Perego, Marco Rusconi e Antonio Rusconi. Assente Donatella Crippa, impegnata nella visita in Sicilia con la parrocchia di Valmadrera e che ha rivolto un saluto.

I sindaci hanno raccontato la loro esperienza amministrativa, il perché si sono candidati e cosa vuol dire, secondo loro, fare e quindi essere sindaco. Ad ascoltarli erano presenti circa 20 persone, che poi hanno condiviso alcune osservazioni nate dalle parole degli interventi e da quello aggiuntivo di Federico Gramatica sindaco di Oliveto Lario che, siccome trentenne, ha dato la sua testimonianza di giovane sindaco.

Una serata ricca di spunti come la possibilità di poter cambiare il mondo anche nella piccola realtà di Valmadrera dando il proprio contributo, o ancora la necessità che un sindaco sia in grado di ascoltare la cittadinanza, di mettersi al servizio e di capire che non si ha sempre ragione, ma accogliere anche punti di vista differenti.

Ripreso da più sindaci è il concetto di passione, fare questo “mestiere” richiede passione, ma ne genera anche molta, perché dona entusiasmo nel sapere che personalmente hai potuto fare qualcosa per migliorare la tua comunità. Insomma, un incontro stimolante che ha regalato testimonianze forti ai giovani iscritti del corso. Il prossimo appuntamento sarà sabato 7 ottobre presso il termovalorizzatore Silea a Valmadrera, per conoscere questa importante realtà del territorio.