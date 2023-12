Valmadrera. Bilancio 2024, invariate IMU e Irpef

Il sindaco Rusconi: “Era una promessa elettorale e l’abbiamo mantenuta”

VALMADRERA – Nella seduta di lunedì 18 dicembre il Consiglio comunale di Valmadrera ha adottato due provvedimenti propedeutici all’approvazione del Bilancio di previsione: la delibera n. 50, con la quale ha confermato per l’anno 2024 le aliquote IMU già vigenti, che rimangono pertanto immutate dal 2021, e la delibera n. 51, con la quale ha confermato per il 2024 gli scaglioni, le aliquote, e la soglia di esenzione (€.15.000,00) dell’Addizionale Comunale all’IRPEF approvate nel 2023. Con la delibera consiliare n. 27 del 2022 l’Amministrazione comunale aveva già dato seguito a quanto previsto dalla legge adeguando la struttura del tributo alle nuove disposizioni normative.

“Sono fiero a nome di tutta la maggioranza di non aver toccato alcuna tassa o tariffa in questi anni per famiglie e aziende – dichiara il sindaco Antonio Rusconi – è vero, era una promessa elettorale, ma in questo caso, anche con il bilancio 2024 , abbiamo dimostrato con i fatti che in politica e soprattutto nelle Amministrazioni locali contano le risposte concrete ai bisogni dei cittadini”.