Valmadrera: con il piano ATR3 acquisita area per il nuovo asilo nido

Il piano attuativo ATR3 è stato adottato venerdì scorso in Consiglio comunale

Previsto un intervento residenziale di 5.550 mc e l’acquisizione di un’area per realizzare il nuovo asilo nido

VALMADRERA – Nella seduta di venerdì 31 marzo, il Consiglio comunale ha deliberato in merito all’adozione della variante al Piano di Governo del Territorio del Piano Attuativo “ATR3 – Comune-Gavazzi”.

L’ambito di trasformazione ATR3 è composto da due comparti fisicamente distinti: il principale situato tra via Giuseppe Bovara e viale Promessi Sposi di proprietà privata; il secondo, poco distante, all’angolo tra viale Promessi Sposi e via Castagnera di proprietà pubblica.

Spiegano dal Comune: “Il piano attuale prevede la possibilità di realizzazione di un intervento residenziale di 5.500mc massimi sull’area secondaria a seguito della cessione gratuita delle aree del comparto principale. E’ inoltre prevista la possibilità di aumentare sino ad un massimo di ulteriori 500mc a seguito di cessione gratuita dall’operatore all’Amministrazione Comunale delle aree necessarie all’ampliamento di via Bellavista”.

“Il piano attuativo in variante prevede una riduzione del consumo di suolo e una riduzione della volumetria edificabile – si passa da 6.000mc a 5.000mc, lo stralcio dall’ambito di trasformazione dell’area di proprietà pubblica (attualmente utilizzata come spazio a verde) e la cessione delle aree necessarie all’ampliamento di via Bellavista.

La variante consente il mantenimento del parco pubblico in viale Promessi Sposi, la realizzazione di parcheggi lungo via Bovara e l’acquisizione nel patrimonio comunale di un’ampia area adiacente a quella già di proprietà comunale, dove verrà realizzato il nuovo Asilo Nido a servizio dell’ambito territoriale”.

L’adozione in Consiglio comunale è avvenuta a seguito della deliberazione della Giunta del 12 ottobre 2022, che ha dato avvio al procedimento e le successive valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VIC). La parte ambientale (VAS e VIC) si è chiusa con un decreto di esclusione in data 14 marzo 2023.

Il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Attuativo ATR3, dando atto che ad avvenuto espletamento delle procedure inerenti la pubblicità ed il deposito del piano attuativo in argomento, con successivo atto deliberativo si procederà alla definitiva approvazione.