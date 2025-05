Valmadrera. Il PD presenta un’analisi delle tendenze demografiche degli ultimi 20 anni

Flavio Passerini presenterà l’analisi il 15 maggio al Centro Fatebenefratelli

“Ogni azione politica e amministrativa deve partire dall’analisi dei dati demografici”

VALMADRERA – Rispetto al 2015 nascono più bambini oppure no? Che età hanno in media i nostri cittadini? E dieci anni fa? Le famiglie valmadreresi da quante persone sono composte? Per rispondere a queste e a molte altre domande Flavio Passerini, del Direttivo valmadrerese del Partito Democratico, presenterà un’analisi delle tendenze demografiche degli ultimi venti anni nella città di Valmadrera. L’incontro sarà tenuto presso a sala Antonio Rusconi del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera giovedì 15 maggio alle 21.

“Convinti che ogni azione politica e amministrativa debba partire dalla analisi dei dati demografici per evitare di prendere indirizzi sbagliati, abbiamo letto i dati dal 2004 fino allo scorso anno cercando di rispondere ad alcune domande per noi molto importanti. Cercheremo di entrare negli andamenti in termini di crescita/decrescita demografica, immigrazione (non solo straniera) ed emigrazione, età dei valmadreresi, quali tipologie di famiglie abbiamo e molto altro” fa sapere la sezione valmadrerese del Partito Democratico.

L’incontro è un’occasione per discutere del futuro del territorio valmadrerese con gli esponenti del PD, con gli amministratori del territorio che hanno assicurato la presenza e con tutti coloro che hanno a cuore Valmadrera.

Si allega a questo link la locandina dell’evento.