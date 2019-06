Confermata in qualità di vice sindaco Raffaella Brioni. Cesare Colombo Capo Gruppo

Rusconi: “Il dovere di un politico non è fare cose straordinarie, ma fare quello che dice”

VALMADRERA – Presentata ieri, venerdì, la nuova Giunta del Comune di Valmadrera, guidata dal sindaco Antonio Rusconi.

Giunta così composta: Raffaella Brioni, classe 1970, vice sindaco con deleghe all’Istruzione, Servizi Bibliotecari e Servizi Demografici. Marcello Butti, classe 1996, con deleghe alla Cultura, Sport e Politiche Giovanili. Rita Bosisio, classe 1959: Servizi Sociali, Gestione Associata, RSA Opera Pia Magistris, Minori. Martina Dell’Oro, classe 1983: Bilancio, Tributi, Finanze, Patrimonio, Economato. Giuseppe Anghileri, classe 1967, Edilizia Privata, Urbanistica, Protezione Civile, Ecologia.

Il sindaco Rusconi al momento terrà le seguenti deleghe: Personale, Polizia Locale, Commercio, Industria, Artigianato, Lavori Pubblici, Servizio Idrico integrato, Strade e Viabilità, Arredo Urbano.

Durante la presentazione della nuova Giunta il sindaco ha sottolineato come sia stato fondamentale ed è tutt’ora il ruolo giocato dai giovani in campagna elettorale: “Il futuro di Progetto Valmadrera va al di là di Antonio Rusconi. Abbiamo una squadra meno pronta oggi, guidata da usato sicuro – ha scherzato – Ma che guarda al futuro”.

Quindi il nuovo sindaco ha evidenziato come “il primo dovere di un politico non deve essere quello di fare cose straordinarie ma di fare quello che dice”.

Sindaco che si è già messo al lavoro su più fronti: “La prossima settimana ho un incontro con le Forze dell’Ordine; giovedì una riunione sul caso Husqvarna per il quale sto anche sentendo il Ministero di Lavoro. Mercoledì scorso invece ho incontrato la ditta che deve iniziare i lavori a Parè, ed ero con gli amici di Parè, per dirimere la questione parcheggi e proprio per questo, per prima cosa la settimana prossima incontrerò Lario Reti per capire con loro come cercare di recuperarne un po’ ‘.

Insomma un sindaco già al lavoro come lui stesso ha detto: “Piuttosto che rispondere su FB preferisco fare le cose”.

Quindi ha aggiunto: “Io vengo da cultura politica dove il ruolo del Capo Gruppo è fondamentale, quindi ho chiesto a Cesare Colombo di assumere questo ruolo importante. Cesare si confronterà con me su tutto e soprattutto rappresenterà Progetto Valmadrera nel corso del mio mandato. Mercoledì si riunirà la Giunta, mentre le linee di indirizzo le daremo in occasione del primo Consiglio Comunale che convocheremo a breve”.