Valmadrera. La Lega diserta l’aula, polemica in Consiglio comunale

Banchi della Lega vuoti in consiglio comunale a Valmadrera

“Vogliono ostacolare il mandato del consigliere Flavio Nogara”

VALMADRERA – “Per l’ennesima volta viene convocato il consiglio comunale nel giorno in cui è risaputo da parte del sindaco che il consigliere Flavio Nogara non può essere presente per impegni istituzionali precedentemente calendarizzati e comunicati. Palese è la volontà di ostacolare l’esercizio del consigliere comunale Nogara che rappresenta, insieme al gruppo, 2.093 cittadini. Ma non sarà un certo Rusconi Antonio a fermarci”.

La voce che pronuncia le parole in aula è quella del sindaco Rusconi di Valmadrera, la lettera però è del gruppo della Lega che giovedì ha deciso di disertare il Consiglio Comunale chiedendo che le motivazioni, raccolte in una missiva, venissero lette in apertura di seduta.

E così è toccato allo stesso primo cittadino farsi lettore delle accuse rivolte alla sua amministrazione dal gruppo del Carroccio.

“La volontà è chiara – scrivono i leghisti – tappare la bocca su un tema scottante, ossia la presentazione in Consiglio dello studio epidemiologico per valutare gli effetti sulla salute dei soggetti residenti intorno all’inceneritore. Tema questo al quale Nogara e la Lega hanno sempre dedicato molta attenzione”.

La maggioranza: “E’ una presa in giro”

Un comportamento, quello del Carroccio, stigmatizzato dalla maggioranza: “E’ una presa in giro – è intervenuto Cesare Colombo – la data della riunione era stata decisa ad unanimità, lo sapevano. Questa lettera è una mancanza di rispetto. La Lega ricorda le persone che rappresenta, che li hanno votati. Io dico che questi cittadini dovrebbero essere i primi a sentirsi presi in giro”.