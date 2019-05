Aperitivo elettorale con il sottosegretario Giorgetti a Valmadrera

Il candidato sindaco Leidi della Lega presenta la sua squadra

VALMADRERA – C’era anche l’uomo di punta della Lega al Governo, il sottosegretario a Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, venerdì sera a Valmadrera per lanciare la lista del candidato leghista Alessandro Leidi.

Una presenza, quella dell’esponente nazionale del Carroccio, che sottolinea l’importanza della sfida elettorale per il movimento guidato da Matteo Salvini in quello che è da sempre considerato il ‘feudo’ del centrosinistra.

Leidi, imprenditore e ‘cittadino comune’, come si è autodefinito lo stesso candidato, se la dovrà vedere con Antonio Rusconi, già sindaco di Valmadrera e già senatore del Pd, assessore e volto dell’amministrazione comunale uscente. Il terzo candidato è invece l’ex consigliere comunale, Guido Villa, che ha raccolto il sostegno del fronte ‘ecologista’ legato alla battaglia per lo spegnimento del forno inceneritore.

“Il 26 maggio avrete la possibilità di scrivere una pagina di storia – ha dichiarato Giorgetti – una pagina di cambiamento. Cambiare si può, si deve, nel ‘grande’ e nel ‘piccolo’, come qui a Valmadrera, che da 70 anni mi dicono vive una situazione di stasi politica. Alessandro Leidi è il cambiamento, votando contribuirete a realizzarlo. Lui e la sua squadra sono portatori della rivoluzione che la Lega ha avviato con Matteo Salvini: perchè Salvini piace? Perché è uno che decide, ed è uno coerente. E la coerenza, premia. In bocca al lupo a Leidi, perché sia il vostro cambiamento”.

Alla presentazione erano presenti anche la senatrice Antonella Faggi, il sindaco di Oggiono Roberto Paolo Ferrari e la candidata alle Elezioni Europee Marta Casiraghi: “Le Lega è pronta a portare anche in Europa il cambiamento – ha dichiarato Casiraghi – in tutti questi anni non siamo riusciti ad ‘esportare’ i valori e le ricchezze del nostro territorio, io sono pronta a farlo, se ne avrò la possibilità”.

A sostenere Alessandro Leidi è la lista targata Lega che vede al primo posto, in ordine di candidatura, l’ex segretario provinciale Flavio Nogara, oggi nel Cda di RFI.

Sedici in tutto, compreso Nogara, i volti che compongono la lista “Valmadrera ai Cittadini” e che si sono presentati venerdì sera. Ne fanno parte: Elio Bartesaghi, Mariangela Vescovi, Stefania Butti, Giulia Consonni, Sara Frusca, Paolo Nicola Micheli Gritti, Marco Consonni, Pantaleone Pochiero, Andrea Germini, Mirella Pungitore, Laura Trevisiol, Matteo Mazzoleni, Matteo Amati, Valeria Giudici, Stefania Rigoni.

Dopo la presentazione dei candidati è stata la volta del programma elettorale: “Vogliamo proporre un modo decisamente diverso di amministrare la città rispetto al passato, il cittadino deve sentirsi al centro della vita pubblica perché chi amministra deve fare il bene di Valmadrera”.

Tra le priorità, la sicurezza e la realizzazione del Polo di Primo Soccorso, coinvolgendo tutte le associazioni di emergenza/urgenza. “Intendiamo poi valutare in collaborazione con i comuni limitrofi la progettazione e l’ubicazione della Caserma dei Carabinieri”. Per quanto riguarda l’urbanistica e i lavori pubblici, uno dei progetti del candidato sindaco è quello della riqualificazione dell’area ‘Ex Fomp’ condivisa con la popolazione e le attività commerciali già esistenti. Sul piano viabilità l’obiettivo è ampliare i parcheggi del centro, anche in ottica turistica: “Contestualmente vorremmo valorizzare l’area di Parè, realizzando un’area Camper e la pista ciclo pedonale a sbalzo sulla strada della Rocca”. “Mi sono messo in gioco perché credo davvero che il cambiamento sia possibile, aiutatemi a realizzarlo” l’appello ultimo di Leidi.

GALLERIA FOTOGRAFICA