Valmadrera. Parziale modifica delle deleghe degli assessori

La delega al Commercio al vicesindaco Raffaella Brioni

La delega alla Cultura all’assessore Marcello Butti

VALMADRERA – Dopo un confronto con il vicesindaco Raffaella Brioni, l’assessore Marcello Butti e la Giunta Comunale, il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo ha deciso, di comune accordo con gli interessati, di assegnare la delega al Commercio al vicesindaco Brioni e di assegnare la delega alla Cultura all’assessore Butti.

“Queste modifiche mi sono sembrate migliorative sia per facilitare il lavoro di raccordo tra gli uffici comunali degli assessori coinvolti, sia per aumentare lo slancio e la sinergia tra commercio locale e sviluppo turistico della città – ha detto il sindaco -. Anche di recente, infatti, il settore del Turismo ha visto importanti novità, come l’adesione a LeccoTourism e la convenzione Pro Loco; così facendo si uniscono inoltre la delega alle Politiche giovanili e quella alla Valorizzazione del Centro Culturale Fatebenefratelli, cuore pulsante dell’attività culturale e associativa, con la delega alla Cultura”.

Continuerà comunque la collaborazione tra gli assessorati per garantire e realizzare sia i progetti già in essere sia quelli futuri.