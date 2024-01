Valmadrera: passo avanti verso un ambiente urbano accessibile e inclusivo

“Impegno concreto dell’Amministrazione nei confronti della cittadinanza”

VALMADRERA – L’Amministrazione Comunale di Valmadrera ha annunciato l’ottenimento di un contributo di 5mila euro per il proseguimento delle attività legate al “Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)“. Questa somma si aggiunge ai già previsti 5mila euro nel Bilancio comunale, rappresentando un passo significativo verso la creazione di una città più accessibile e inclusiva.

Il contributo, ottenuto attraverso un bando provinciale, sarà erogato in due fasi cruciali del processo: una prima rata del 30%, dopo l’affidamento delle attività di progettazione del PEBA, e una seconda rata del 70%, successivamente all’approvazione del Piano.

Il risultato positivo è stato ottenuto grazie al finanziamento proveniente dalla graduatoria di un bando provinciale relativo all’Avviso pubblico del 19 Giugno 2023, intitolato “Assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione o all’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) per Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti”. Questo finanziamento fornisce risorse fondamentali per le fasi successive del piano, dimostrando l’impegno concreto dell’Amministrazione verso la cittadinanza.

“Il PEBA rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione nei confronti della cittadinanza, puntando a eliminare le barriere architettoniche e a garantire una maggiore mobilità per tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Questo piano strategico è progettato per identificare e superare ostacoli architettonici, garantendo maggiore mobilità per le persone con disabilità, gli anziani e coloro che possono avere difficoltà di movimento”, spiegano dall’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Rusconi.

Quindi concludono: “Il Piano non è solo un adempimento legale, ma anche un impegno morale verso l’inclusività. In un’epoca in cui la diversità è celebrata, Valmadrera vuole essere all’avanguardia nel creare un ambiente urbano dove tutti si sentano benvenuti e liberi di muoversi. Questa iniziativa riflette un forte impegno morale verso la costruzione di una comunità più accogliente, rispettosa e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini”.

L’Amministrazione sottolinea anche l’importanza di sfruttare le opportunità offerte dai bandi, evidenziando la sua capacità di essere proattiva ed efficiente nel cogliere le opportunità che si presentano.