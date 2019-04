Il candidato sindaco Leidi: “Porte aperte ai cittadini”

Pronta la lista, nei prossimi giorni la presentazione

VALMADRERA – “Oggi parte un grande evento, l’evento della quotidianità, del lavoro e delle azioni, vogliamo riportare il Comune di Valmadrera ai valmadreresi. Tutti devono essere trattati allo stesso modo”

Alessandro Leidi sabato mattina ha inaugurato la propria sede elettorale, in corso Promessi Sposi e ha invitato i cittadini ad incontrarlo e confrontarsi con lui. “Io e la mia squadra saremo presenti e qui sarà possibile dare i propri suggerimenti, le proprie critiche e proposte anche anonimamente attraverso una cassetta della posta in cui lasciare i propri messaggi”.

La lista, fa sapere il candidato sindaco della Lega, “è pronta, nei prossimi giorni la presenteremo” e al taglio del nastro erano presenti alcuni candidati consiglieri.

“Qualcuno ha sottolineato che mi occuperei di Valmadrera solo da 21 giorni – ha commentato Leidi riferendosi all’avversario Antonio Rusconi, già sindaco e senatore, nonché assessore uscente – vorrei ricordare a questa persona che da sempre la mia famiglia paga le tasse a Valmadrera e in soli 21 giorni siamo arrivati a tutti”.

“Ci abbiamo creduto dall’inizio – è intervenuto l’ex segretario provinciale del Carroccio, Flavio Nogara – abbiamo tanti progetti che presenteremo nei prossimi giorni ma il cambiamento principale che la Lega vuole dare non è una fontana o una piazza in più, ma un rapporto estremamente diverso tra il Comune e il cittadino”

“E’ questo che vogliamo cambiare a Valmadrera – ha proseguito Nogara – Quando sento che un cittadino normale ha paura di parlare male dell’amministrazione comunale, che ha paura di entrare in municipio, allora qualcosa non va e la Lega deve intervenire”.

Insieme a Nogara sono intervenuti anche i senatori Paolo Arrigoni e Antonella Faggi, due ex sindaci rispettivamente di Calolzio e Lecco, e l’onorevole Roberto Paolo Ferrari, sindaco uscente di Oggiono.

“Siamo qui non come parlamentari ma come testimoni di cosa vuol dire un’amministrazione della Lega – ha sottolineato Ferrari – Anche ad Oggiono dieci anni fa sembrava impossibile che potesse cambiare l’amministrazione, ma Oggiono ha saputo e voluto voltare pagine, i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.