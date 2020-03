Valmadrera, verso il Bilancio Preventivo: “Nessun aumento di tasse”

Il sindaco Rusconi: “Capiamo il momento di difficoltà, andiamo incontro ai cittadini”

Nessun aumento di tasse previsto per il 2020

VALMADRERA – Nella Giunta Comunale di mercoledì 4 marzo sono state approvate all’unanimità tutte le delibere propedeutiche alla presentazione e all’approvazione del bilancio preventivo 2020.

Tra queste il blocco ancora una volta dell’addizionale IRPEF ferma al 2012, con l’esenzione fino al limite di 15000 euro, la stessa TARI ferma ancora al 2012, nessun aumento previsto anche per la TOSAP .

“ È evidente – afferma il sindaco Antonio Rusconi – che in un momento tanto delicato per le situazioni economiche di tante famiglie sia per la crisi del lavoro che per la situazione del Coronavirus improvvisamente creatasi, non si può rispondere solo con belle parole ma con gesti concreti. Si è dalla parte delle famiglie se si decide di rateizzare eventuali costi problematici e non si aumentano le tariffe, come abbiamo fatto anche per la Casa di Riposo”.