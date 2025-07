Vigili del Fuoco Valmadrera, 200 mila euro per il polo di pronto intervento

La Regione sostiene la realizzazione del nuovo centro di rimessaggio e pronto intervento a Valmadrera

Zamperini: “Un’opera attesa, concreta e al servizio di tutta la comunità lecchese”

VALMADRERA – Un investimento strategico per la sicurezza e il presidio del territorio: è questo il senso dell’emendamento presentato dal Consigliere regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia) nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025-2027, che destina 200 mila euro in tre anni al Comune di Valmadrera.

Il contributo sarà impiegato per il cofinanziamento regionale del primo lotto funzionale del nuovo polo di rimessaggio e pronto intervento destinato ai Vigili del Fuoco.

“Grazie a questo stanziamento – commenta il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini – Regione Lombardia sostiene un progetto fondamentale per rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e migliorare le condizioni operative dei nostri Vigili del Fuoco. Un’opera attesa, concreta e al servizio di tutta la comunità lecchese”.

Zamperini sottolinea: “Desidero ringraziare i colleghi Consiglieri regionali Mauro Piazza e Gianmario Fragomeli per la leale e proficua collaborazione istituzionale che ha reso possibile questo importante risultato. Quando si lavora insieme per il bene del territorio, le appartenenze politiche sanno lasciare spazio al senso di responsabilità”.

“Rendere più forti e pronti i nostri corpi di pronto intervento – conclude Zamperini – è un dovere civico. Con questo emendamento, ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza, il presidio del territorio e il rispetto verso chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per proteggerci”.

L’Amministrazione Comunale di Valmadrera accoglie con soddisfazione la notizia dello stanziamento di 200.000 €, approvato durante la sessione di assestamento al bilancio 2025-2027 dal Consiglio regionale della Lombardia, destinato al Comune per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Valmadrera.

Questo stanziamento si affianca ai 600.000 € già stanziati dal Comune per la realizzazione del primo lotto funzionale della Caserma, una struttura strategica per il pronto intervento sul territorio lecchese.

“Ringrazio in particolare il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza, che si è attivato direttamente con i nostri uffici e con il sottoscritto, per aver presentato l’emendamento e averlo sottoscritto come primo firmatario. Sono contento che l’emendamento sia stato sostenuto anche dai Consiglieri Regionali Giacomo Zamperini e Gianmario Fragomeli, ad evidenza dell’attenzione da parte di tutti i rappresentanti del nostro territorio”. Questo il commento del Sindaco Cesare Colombo. L’Amministrazione procederà ora con la realizzazione del primo lotto dei lavori che porterà benefici a 10 comuni del territorio.