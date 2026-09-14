Valmadrera rilancia il gemellaggio con Châteauneuf-les-Martigues: nuovi progetti dopo 25 anni

Prima visita ufficiale del sindaco Cesare Colombo nella città francese, su invito del primo cittadino Roland Mouren

Durante il weekend anche l’incontro con Gislaine Mameli, tra le protagoniste della nascita del legame tra le due comunità

VALMADRERA – Rilanciare un gemellaggio nato 25 anni fa, guardando soprattutto alle nuove generazioni e a nuovi progetti condivisi. È stato questo il filo conduttore della prima visita ufficiale del sindaco di Valmadrera Cesare Colombo a Châteauneuf-les-Martigues, città francese gemellata con Valmadrera, nel weekend del 12 settembre.

La visita è avvenuta su invito del sindaco francese Roland Mouren, in occasione di un appuntamento istituzionale con Giunta e consiglieri e di un evento promosso dai commercianti del territorio, rivolto in particolare ai giovani e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

Ad accompagnare Colombo erano Beppe Castelnuovo, tra i promotori del gemellaggio nato 25 anni fa, Antonio Rusconi, all’epoca sindaco di Valmadrera, e Fiorenza Pelucchi, responsabile del comitato gemellaggi cittadino. La delegazione è stata accolta all’arrivo da Mouren e dai componenti del consiglio comunale.

Fin dai primi incontri è emersa la volontà di rilanciare i rapporti tra le due città, tornando a pianificare iniziative per far conoscere a Châteauneuf-les-Martigues la cultura italiana e i prodotti del territorio.

Tra i momenti più significativi della visita anche l’incontro con alcune delle persone che avevano seguito la nascita e lo sviluppo del gemellaggio. Tra loro Gislaine Mameli, per 32 anni componente del consiglio comunale francese e più volte ospite a Valmadrera, che insieme all’allora assessore Castelnuovo aveva promosso il legame tra le due comunità. Un rapporto che ora punta a ripartire, con particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani generazioni.

La seconda giornata ha portato la delegazione lungo la Côte Bleue, sulla costa provenzale, con una crociera fino a Marsiglia. Qui il gruppo ha raggiunto la basilica di Notre-Dame de la Garde, da dove ha potuto osservare dall’alto la città e il porto.

L’ultima giornata è stata invece dedicata alla conoscenza di Châteauneuf-les-Martigues e, in particolare, di alcune strutture di recente realizzazione: spazi destinati agli eventi culturali, nuove scuole e impianti sportivi. Ad accompagnare la delegazione durante la visita è stato ancora il sindaco Mouren, intenzionato a dare nuovo impulso al rapporto con Valmadrera attraverso nuovi progetti.

La visita ha permesso così alle due amministrazioni di riallacciare direttamente i rapporti e porre le basi per la programmazione di nuove iniziative comuni.