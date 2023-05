Elezioni 2023. Ballabio dà fiducia a Bussola, rieletto sindaco: “Sarò sindaco per 5 anni”

Sconfitto lo sfidante di centro sinistra Tranquillo Doniselli

Bussola: “La scorsa volta le mie parole furono: ‘Sarò il sindaco di tutti’, questa volta dico: ‘sarò il sindaco per cinque anni’ “

BALLABIO – C’è chi nell’entourage della civica “Orgoglio Ballabiese” rubando le parole ad una nota canzone dichiara: “era già tutto previsto”. Sostenuto dal gruppo di centro destra, Giovanni Bruno Bussola è stato rieletto sindaco.

Una rielezione che lo stesso Bussola accoglie con grande entusiasmo esordendo con ironia: “La scorsa volta le mie parole furono: ‘Sarò il sindaco di tutti’, questa volta dico: sarò il sindaco per cinque anni‘”.

Una vittoria che spazza via il recente passato e consente a Bussola e al suo gruppo di guardare avanti e di riprendere ciò che si era interrotto con il Commissariamento: “Voglio ringraziare tutti i ballabiesi che mi hanno ridato fiducia. Abbiamo trascorso un anno difficile costellato da problemi e ora finalmente ricominciamo a lavorare. Il merito è di tutta la squadra che i cittadini hanno scelto insieme al programma, quindi da domani siamo pronti a rimboccarci le maniche”.

Tra le fila degli sconfitti, Luca Volpe e Manuela Deon della civica di centro sinistra “Ballabio Futura” che ha sostenuto la candidatura di Tranquillo Doniselli, commentano così l’esito elettorale: “Posta la minor affluenza rispetto alle passate elezioni, probabilmente non siamo riusciti a far passare determinati messaggi. Comunque noi non ci fermiamo. Siamo un gruppo compatto e unito e andiamo avanti. Continueremo a lavorare per il paese nel nostro ruolo di opposizione”.