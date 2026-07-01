Ballabio Futura traccia il bilancio di metà mandato: critiche all’Amministrazione Bussola

Durante l’incontro pubblico al Centro Polifunzionale Monte Due Mani il gruppo di minoranza ha illustrato attività, proposte e valutazioni sui primi tre anni di mandato

Dalla gestione economica al centro di raccolta, fino a TARI, parcheggi, biblioteca e PGT: il gruppo ha illustrato le principali questioni affrontate nei primi tre anni di attività

BALLABIO – Un bilancio dei primi tre anni di attività del gruppo consiliare e una valutazione sull’operato dell’amministrazione comunale. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro pubblico promosso da Ballabio Futura, gruppo di minoranza, che si è svolto nella serata di ieri (martedì) al Centro Polifunzionale Monte Due Mani.

Ad aprire l’incontro è stato il capogruppo Tranquillo Doniselli, che ha illustrato le finalità della serata: rendicontare ai cittadini l’attività svolta dal gruppo consiliare e proporre una riflessione di metà mandato sull’azione amministrativa. Doniselli ha ricordato che nei 27 Consigli comunali tenuti negli ultimi tre anni Ballabio Futura ha presentato 38 interrogazioni e 6 mozioni, sostenendo di aver portato all’attenzione dell’aula proposte e osservazioni sui principali temi amministrativi. Secondo il gruppo, molte delle iniziative avanzate dall’opposizione sarebbero state respinte “per convenienza politica”.

Nel corso della serata Ballabio Futura ha espresso una valutazione critica sulla gestione economica dell’amministrazione, ritenuta orientata soprattutto all’ordinaria amministrazione e priva di una programmazione strategica di lungo periodo. Tra gli esempi citati, il gruppo ha indicato alcuni interventi manutentivi considerati tardivi o pianificati in modo non ottimale, come i lavori al Parco Grignetta, attualmente in corso durante la stagione estiva.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla vicenda del centro di raccolta. I consiglieri hanno ricordato di aver sostenuto fin dall’inizio il ritorno alla sede precedente, soluzione che l’amministrazione ha poi adottato. Secondo Ballabio Futura, il percorso avrebbe comportato ritardi e maggiori costi, quantificati dal gruppo in almeno 100 mila euro.

Tra gli argomenti affrontati anche la situazione della località Roncaiolo. Il gruppo di minoranza ha ribadito la necessità di intervenire sulla sicurezza stradale, sulla regimentazione delle acque e sulla pianificazione delle opere. Pur prendendo atto dei finanziamenti annunciati per la sistemazione della strada, Ballabio Futura ha sostenuto l’esigenza di una progettazione più ampia, comprendente illuminazione, percorsi pedonali e misure per la sicurezza.

Nel corso dell’incontro sono state ribadite anche le perplessità sull’acquisto della Baita di Bongio e dell’area circostante. Secondo il gruppo, sarebbero state preferibili soluzioni differenti e, allo stato attuale, mancherebbe un progetto concreto e sostenibile per la valorizzazione della proprietà. Ballabio Futura ha inoltre sostenuto che la baita sia stata acquistata per 120 mila euro, a fronte di un valore di 60 mila euro attribuito al solo immobile.

Tra i temi affrontati anche quello della TARI. Il gruppo ha evidenziato come, dal 2024 a oggi, i costi del servizio di gestione dei rifiuti siano aumentati di 76 mila euro.

Spazio anche al tema della sosta, con la richiesta di predisporre un Piano parcheggi che individui priorità e strategie di medio-lungo periodo. Ballabio Futura ha citato, come esempio di intervento ritenuto poco efficace, quello realizzato in via Einaudi, dove sarebbero stati spesi quasi 60 mila euro per ricavare cinque nuovi posti auto.

Durante la serata sono stati affrontati anche il progetto della futura biblioteca e il nuovo Piano di Governo del Territorio. Sul primo punto il gruppo ha chiesto maggiori chiarimenti sui costi di realizzazione e gestione dell’opera, sostenendo che al momento tali aspetti non siano stati definiti. Carlo Polvara ha inoltre criticato quello che ha definito un disinteresse dell’amministrazione nei confronti della cultura, facendo riferimento alla mancata valorizzazione delle tradizioni locali legate all’attività casearia e all’alpinismo. Sul PGT, invece, Ballabio Futura ha ribadito la propria disponibilità a contribuire con osservazioni e proposte.

A concludere l’incontro è stato Manuel Tropenscovino, che ha richiamato altri temi ritenuti irrisolti: il Piano di emergenza comunale, fermo da cinque anni; le criticità nella Protezione civile, che avrebbe visto l’alternarsi di quattro coordinatori e le dimissioni di un assessore; la situazione del Barech, definita trascurata nonostante fosse stata al centro della campagna elettorale; e le difficoltà legate al trasporto pubblico, in particolare nei collegamenti con le scuole medie di Cremeno e all’inizio dell’anno scolastico.

Nelle conclusioni, Ballabio Futura ha indicato la propria visione per lo sviluppo del paese, fondata sul recupero del patrimonio edilizio esistente, sulla valorizzazione dei nuclei storici, sul potenziamento dei servizi, sul miglioramento della mobilità, sulla realizzazione di nuovi collegamenti ciclopedonali e su una maggiore attenzione ai bisogni della popolazione anziana. Secondo il gruppo, il raggiungimento di questi obiettivi richiede una pianificazione di lungo periodo e un confronto costante con la cittadinanza.

La serata si è conclusa con un dibattito aperto al pubblico, durante il quale cittadini e consiglieri si sono confrontati attraverso domande, osservazioni e contributi sui temi affrontati nel corso dell’incontro.