Bus per i Resinelli, Ballabio Futura risponde a Bussola: “E’ male informato”

ll consigliere Tropenscovino: “Dati alla mano, siamo certi che la situazione così sia efficace per le risorse che si stanno spendendo?”

BALLABIO – Ballabio Futura risponde alle affermazioni del sindaco Bussola sulla linea Lecco-Piani Resinelli. Ecco la nota a firma del consigliere Manuel Tropenscovino:

Anche sull’autobus per i Resinelli il Sindaco di Ballabio è disposto a distorcere la realtà per un po’ di visibilità. In questo caso però è male informato. Linee Lecco è il gestore di un servizio, non decide autonomamente nessun taglio. Un Sindaco dovrebbe saperlo. Anche il Comune di Lecco non ha deciso nessun taglio, ma durante una discussione in commissione con la società dei trasporti e le minoranze, cosa che a Ballabio ci sogniamo, sono stati presentati i dati del bilancio di Linee Lecco valutando anche il servizio della tratta per i Resinelli.

Per correttezza vanno citati i dati: le corse per i Resinelli in un anno hanno registrato la presenza, in media, di meno di una persona al giorno. La metà delle corse l’autobus è vuoto. Il servizio è costato circa 24.000 euro. Non mi risulta che negli atti di quest’anno il Comune di Ballabio abbia effettivamente corrisposto i 5.000€ per coprire la “propria” parte dei costi. Siamo certi che la situazione così sia efficace per le risorse che si stanno spendendo? Oppure è opportuno valutare alternative, cosa che si sarebbe potuta fare senza attendere l’ultimo minuto.

Se si tiene al servizio ci si attiva per valutare altre soluzioni o si porta un provvedimento in Consiglio che investa per preservare la tratta Resinelli, siamo disposti a votarlo. Invece di tante spese superficiali come avvenuto proprio in questi giorni, investiamo nel trasporto pubblico verso i Resinelli, facendo sapere maggiormente di questa opportunità a residenti e turisti.

Il Sindaco ha mai contattato Linee Lecco per per valutare veramente una soluzione che garantisca corse per chi ha necessità? Il servizio può continuare se si investe o dimostrando che invece delle polemiche si trova il modo di risolvere i problemi proponendo soluzioni concrete. Attendiamo l’incontro di venerdì dove sicuramente altri Sindaci arriveranno con soluzioni efficaci per mantenere un servizio adeguato.