Casargo, la finanza in municipio. La Lega chiede chiarimenti

Interrogazione di Giovanni Pasquini (Lega) sulla visita dei finanzieri in Comune a Casargo

Il sindaco Antonio Pasquini: “Abbiamo già risposto. L’indagine non riguarda gli amministratori”

CASARGO – Con una specifica interrogazione rivolta al sindaco di Casargo, il gruppo della Lega Lombarda, in occasione dell’ultimo Consiglio comunale del 28 novembre scorso, ha chiesto delucidazioni riguardo alla visita della Guardia di Finanza in Municipio, avvenuta nello scorso mese di aprile.

“Il blitz delle Fiamme gialle, passato purtroppo sottotraccia per alcuni mesi, aveva permesso ai militari di raccogliere ampia documentazione sia tecnica che amministrativa per l’avvio di indagini preliminari il cui oggetto è ancora sconosciuto, ma che pare si concentrino comunque sul periodo che va da giugno 2019 ai giorni nostri – scrive il consigliere comunale del Carroccio Giovanni Pasquini – In pratica si parla sostanzialmente di un arco di tempo coincidente con l’avvio della nuova consiliatura. La richiesta di chiarimento voluta dalla Lega nei confronti di un silenzio pressoché tombale da parte della maggioranza, avvenuta dopo 4 mesi nei quali il signor sindaco non si è sentito in dovere di convocare alcun Consiglio comunale (da Luglio a Novembre), aveva proprio lo scopo di appurare come fossero andati i fatti. Le risponde del sindaco, pur volendo apparire puntuali, hanno invece mostrato delle zone d’ombra significative”.

Al contrario, il sindaco Antonio Pasquini replica a queste parole dicendo di aver chiarito l’accaduto in consiglio comunale: “Già a maggio avevamo dato risposta alla minoranza, anche se in quell’occasione il consigliere non era presente, e ancora nella seduta del 28 novembre mettendo in discussione l’interpellanza, che era stata depositata solo qualche giorno prima, ad inizio novembre. La risposta è contenuta nei verbali che saranno preso resi pubblici. Se non era chiaro qualcosa bastava chiedere”.

Il primo cittadino di Casargo rassicura che l’indagine “non riguarda amministratori di questo Comune ma una figura tecnica, che gode della mia fiducia”.

La Lega, comunque insoddisfatta, ha già annunciato una seconda interrogazione.