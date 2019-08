Casargo. La Lega contro l’assessore Acerboni: “E’ in conflitto dì interesse”

Delegato allo Sport e membro di una società che si occupa di impianti sportivi

La Lega solleva il presunto conflitto di interessi interroga il sindaco

CASARGO – Tre interrogazioni sono state presentate dal gruppo della Lega “Uniti per Casargo”, di cui una decisamente significativa, rivolte al sindaco Antonio Pasquini: due riguardanti viabilità e trasporti e la terza, invece, punta gli occhi sulla giunta comunale.

Al centro della segnalazione del gruppo del Carroccio è Piergiacomo Acerboni, assessore all’Agricoltura, Forestazione, Edilizia privata e Sport. E’ quest’ultima delega a spingere la Lega a sollevare il caso:

“E’ fatto notorio – si legge nell’interrogazione – che l’Assessore Acerboni è membro della società Cuccher Ski Srl di Casargo, società di diritto privato operante nell’ambito della gestione degli impianti sportivi e avente in essere una collaborazione per la gestione del parcheggio comunale in località Alpe Paglio, che comporta, fra l’altro, un rapporto di natura finanziaria fra l’Ente comunale e la predetta società Cuccher Ski Srl di Casargo”.

“Per quanto si trovi nella posizione di ‘Assessore tecnico’ e, pertanto, sia privo del diritto di voto in sede consiliare deliberante, giacché dimessosi subito dopo la sua elezione a Consigliere per la lista ‘Valore Casargo’, avvenuta lo scorso 27 maggio, pur tuttavia – Acerboni – ritrova in capo a se stesso alcune deleghe di primaria importanza e che pertanto non mancherà di produrre deliberazioni in ordine alle stesse che concernono soggetti pubblici e privati presenti ed operanti nel territorio comunale di Casargo” firmata dal capogruppo Giovanni Pasquini

Per questo motivo Uniti per Casargo chiede al sindaco “se non ritenga evidente e palese il sorgere di un conflitto d’interessi nei confronti dell’assessore Acerboni, che potrebbe ingenerarsi non tanto in ambito di votazione consiliare, giacché trattasi di ‘Assessore tecnico’ e, pertanto, privo di diritto di voto, quanto più nell’ambito della formazione di deliberazioni atte a riconoscere contributi, agevolazioni o sostegni di diversa natura, pur sempre nel pieno rispetto dei limiti di bilancio imposti dalla vigente normativa, ma che mostrerebbero un’evidente assenza di posizione super partes, necessaria per ricoprire un ruolo tanto delicato e importante come quello di Assessore nel nostro Comune”

L’opposizione chiede quindi: “Quali azioni intenda porre in essere al fine di superare l’eventuale conflitto d’interesse che potrebbe generarsi nei confronti dell’assessore Acerboni” “al fine di tutelare l’interesse pubblico e l’Assessore stesso rispetto a situazioni giuridiche che potrebbero condurre all’invalidità del provvedimento amministrativo prodotto”.

Il gruppo della Lega, nelle altre due interrogazioni, chiede il prolungamento del percorso del pullman di collegamento con le razioni di Narro e Indovero fino al supermercato di Somadino, per agevolare gli anziani che vi si recano, e misure per contenere la velocità dei veicoli lungo via Alta, di competenza provinciale ma insistente sul territorio comunale.