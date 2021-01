Prezioso sostegno al tessuto socio-economico del paese

“Per il 2021 abbiamo già in programma nuove iniziative ma serve l’aiuto di tutti”

CASARGO – “Ci siamo lasciati alle spalle un annus horribilis, la pandemia ha spiazzato completamente il nostro modo di vivere portando conseguenze catastrofiche e inaspettate sul tessuto sociale ed economico. Il nostro paese non è stato immune dalla pandemia, si sono registrati diversi casi e purtroppo anche due decessi legati al Covid-19, questa situazione non è ancora terminata – dichiara Antonio Pasquini, sindaco di Casargo – ma bisogna essere ottimisti e proattivi per reagire e continuare a essere una comunità che si sostiene, non sono mancati tenui segnali positivi per i centri secondari, che grazie a internet e nuove tecnologie hanno un’importante opportunità da giocare, tendenza che si è osservata in diverse parti d’Italia”.

Questa pandemia oltre all’aspetto sanitario e sociale ha avuto conseguenze molto negative sulle piccole e micro imprese operanti sul territorio, le quali scontavano già le difficoltà della crisi economica e del contesto che le vede operare distanti da i grossi centri urbani.

“La scorsa estate abbiamo beneficiato di un turismo di prossimità – dichiara Wilma Berera Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e alla cultura – purtroppo le restrizioni a singhiozzo sugli spostamenti di questi ultimi mesi ci hanno penalizzato in un inverno molto nevoso che sarebbe stato di grande richiamo, però vedendo il bicchiere mezzo pieno è evidente un forte interesse verso la montagna e le attività outdoor in genere, tendenza senz’altro da monitorare e sfruttare come linfa per tutta l’Alta Valsassina”.

“Nel 2020 proprio per sostenere il nostro tessuto socio-economico abbiamo attuato una serie di interventi concreti – sottolinea il sindaco Pasquini – per esempio siamo soddisfatti di aver garantito ai bambini della scuola primaria, con risorse comunali, un bonus per l’acquisto di materiale didattico del valore di 30 euro, elevato a 60 euro per i bambini della classe prima della scuola secondaria di primo grado che ha creato un indotto per le attività del nostro territorio di euro 2.550,78 (finanziati da Comune di Casargo per euro 1.680,78 – Comune di Margno per euro 540,00 – Comune di Crandola Valsassina per euro 330,00). Inoltre abbiamo cercato di mettere in atto un sistema di economia circolare con buoni attivati con risorse comunali del valore complessivo di 600 euro, da spendere sul territorio e invitiamo i cittadini a sostenere il nostro tessuto economico avvalendosi per gli acquisti e le manutenzioni di esercizi commerciali e di artigiani locali. Lo stesso abbiamo fatto, con risorse statali, per i voucher sociali per le famiglie in difficoltà per un importo di euro 10.720,94“.

Per le piccole imprese, in aggiunta ai contributi stanziati da Stato e Regioni, è stato attivato prontamente il bando riservato ai comuni delle Aree Interne che permetterà di erogare nelle prossime settimane 22.487 euro a 48 imprese beneficiarie: “Un piccolo ma significativo segnale di sostegno e attenzione, inoltre a questo si aggiungono i fondi del distretto del Commercio riservati a diversi operatori economici del territorio – dichiara Piergiacomo Acerboni, assessore all’edilizia privata e agricoltura – per un importo pari a 36.505 euro su 100.000 euro a disposizione dell’intero distretto, che andranno a soddisfare 10 progetti che genereranno investimenti per circa 178.000 euro“.

Wilma Berera spiega come il comune abbia rinunciato a parte delle entrate per sostenere le imprese, abbattimento della Tari, nell’ordine del 25%, pari a 4.439,37 euro e rinuncia dei canoni per gli affitti degli immobili comunali commerciali per i mesi interessati dalle chiusure dal 01/03/2020 al 30/04/2020 pari ad 634,10 euro.

“Per il 2021 continueremo a sostenere le nostre attività – concludono il Sindaco Pasquini e gli Assessori Berera e Acerboni – abbiamo già in progetto alcune iniziative da far partire nei prossimi mesi, la sfida è ardua, ma non chiama in causa solo noi, ma tutti, indistintamente, il territorio cresce ed è forte solo se è coeso e unito con l’aiuto e il contributo di tutti i cittadini”.