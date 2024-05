Cortenova. Giancarlo Bendetti sfida il sindaco uscente Sergio Galperti

Sergio Galperti in corsa con “Insieme per il Futuro Cortenova” contro di lui Giancarlo Bendetti con “Cortenova Domani”

CORTENOVA – Sarà una sfida a due per la conquista della fascia tricolore a Cortenova, diversamente dalle precedenti amministrative dove a candidarsi era stata solo la lista guidata dall’attuale sindaco Sergio Galperti.

A scendere in campo con “Cortenova Domani” è Giancarlo Galperti, pensionato, precedentemente Amministratore Delegato di Lario Reti Gas e volto noto nel mondo amministrativo del paese e della Valsassina. Benedetti fu assessore di maggioranza nelle giunte guidate da Luigi Melesi e Valerio Benedetti e consigliere di minoranza in precedenti mandati, nonché assessore in Comunità Montana negli Anni ’90.

“Negli anni precedenti la candidatura a sindaco era incompatibile con la mia carica professionale, ho quindi preferito aspettare anche per avere più tempo a disposizione da dedicare al paese – spiega Giancarlo Benedetti -. Abbiamo creato un gruppo che include anche dei giovani che vogliono approcciarsi a un percorso amministrativo pubblico e dare un contributo positivo al paese”. Punti focali della lista “Cortenova Domani” sono i servizi alla persona, l’istruzione, la comunicazione con i cittadini, la viabilità, sicurezza, ambiente e decoro urbano.

“Il mondo dell’associazionismo e del volontariato sono al centro del nostro programma – prosegue Benedetti -. Non da meno la promozione di attività sportive e culturali. Ci sta particolarmente a cuore il progetto di fusione tra i comuni di Cortenova e Primaluna. Questo rappresenta un passaggio storico e di notevole rilevanza tra due comunità che non ha possibilità di ripensamento, per questo motivo riteniamo che necessiti di una analisi accurata e svolta in tempi adeguati”.

LISTA “INSIEME PER IL FUTURO CORTENOVA” CANDIDATO SINDACO SERGIO GALPERTI

Enrico Bellano

Andrea Sante Benedetti

Antonia Benedetti

Claudia Castelli

Marco Ciresa

Serena Galperti

Elisa Lai

Andrea Mascheri

Gabriele Sala

Marco Selva

LISTA “CORTENOVA DOMANI” CANDIDATO SINDACO GIANCARLO BENEDETTI