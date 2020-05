E’ morto Bruno Colombo, ex sindaco di Ballabio e noto politico lecchese

CREMENO – E’ morto oggi, all’età di 70 anni, Bruno Colombo: politico, imprenditore, eletto nel lontano 1975 sindaco di Ballabio sostenuto da una lista civica nonostante la sua militanza nel Partito Comunista.

La politica, il suo pane; schietto, a volte sfacciato, nel corso degli anni passa da sinistra a destra aderendo a Forza Italia di Silvio Berlusconi e arrivando ad assumere l’incarico di coordinatore provinciale, ruolo che svolge dal 1999 al 2007. Con la nascita dei Circoli della Libertà, risponde presente alla chiamata di Michela Vittoria Brambilla. Affascinato del progetto lascia il coordinamento di Forza Italia diventandone direttore politico. In tempi più recenti, quando Forza Italia si trasforma in Popolo della Libertà, Colombo decide che è il momento di darci un taglio e se ne va, per poi avvicinarsi al partito di Gianfranco Fini.

Sempre presente dietro le quinte nella politica locale, fu sostenitore della candidatura a sindaco di Lecco della leghista Antonella Faggi, spendendosi per contribuire alla formazione della Giunta. Tre anni più tardi, a fronte di diatribe interne, fu altrettanto determinante nella sua caduta che comportò il commissariamento del comune di Lecco.

Nel corso della sua lunga vita politica e imprenditoriale, non sono mancati bui, come nel 1992 quando fu coinvolto nell’inchiesta “panelli solari d’oro” e nel 2003 nell’inchiesta “Larioconnectinon” relativa al traffico di rifiuti nocivi.

Sul fronte imprenditoriale, fino agli inizi del 2000, è stato socio della società Tecnologia e Ambiente, azienda di Lecco specializzata in servizi integrati di consulenza alimentare, ambientale, in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro e adempimenti relativi alla privacy.

Padre di cinque figli, Colombo è stato sposato in prime nozze con Nicoletta Fezzi e in seconde nozze con Giovanna Invernizzi, attuale consorte, con la quale viveva in Valsassina.