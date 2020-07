Elezioni 2020. Nasce Ballabio Futura: sabato presenta il candidato sindaco

L’ex assessore Manuela Deon possibile candidata

La civica presenterà il candidato sindaco sabato 11 Luglio, alle ore 11, presso “Il Baretto” di via Ugo Foscolo a Ballabio

BALLABIO – E’ nata “Ballabio Futura” lista civica che correrà alle prossime elezioni comunali. Non ancora comunicato invece il nome del candidato sindaco, che verrà svelato e presentato sabato 11 luglio, alle ore 11, presso “Il Baretto” in via Ugo Bartesaghi, 9 a Ballabio.

Tuttavia le indiscrezioni che circolano ormai da tempo in paese, indicano come papabile alla corsa per la poltrona di sindaco Manuela Deon, già assessore durante il mandato dell’allora sindaco Luigi Pontiggia (2010 – 2015) con deleghe allo Sport, Tempo Libero e Turismo e prima ancora consigliere comunale.

Intanto la lista civica, attraverso una nota stampa diramata ieri in tardissima serata, ha annunciato la presentazione, aggiungendo: “Ballabio Futura è un gruppo eterogeneo, civico, composto da persone e personalità differenti che da mesi lavorano ad un progetto di rinnovo per il paese di Ballabio. Siamo donne e uomini che, spinti dalla necessità di agire ed impegnarci per il benessere della nostra comunità, abbiamo deciso di unire le energie per immaginare insieme un paese che abbia come riferimento la comunità ed i cittadini; i giovani, i meno giovani e tutte le famiglie che vedono Ballabio come luogo di crescita del proprio futuro e dei propri figli”.

Il percorso pubblico inizierà sabato con la presentazione del candidato sindaco “figura – spiegano – che vogliamo sia un punto di riferimento per tutti i cittadini, che per noi rappresenta la sintesi del nostro progetto”.

Quindi concludono: “Lo iniziamo con un margine di anticipo perché in questo momento, più di ogni altra cosa, vogliamo metterci nella posizione di ascolto nei confronti della cittadinanza; ascoltare le idee, le esigenze, le aspettative ed i sogni di chi, insieme a noi, vive un territorio, è un’azione in cui noi crediamo fortemente perché arricchisce e da forza alle idee che servono per migliorare Ballabio”.