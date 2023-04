Elezioni a Ballabio, ecco la squadra di Giovanni Bussola

“Orgoglio Ballabiese” presenta la lista che affiancherà Bussola alle elezioni

Bussola in corsa per il secondo mandato: “Impegno, disponibilità e attenzione per Ballabio saranno le nostre linee guida”

BALLABIO – Nella mattinata del 14 Aprile è stata ufficialmente depositata la candidatura della lista civica “Orgoglio Ballabiese” a sostegno del candidato sindaco Giovanni Bruno Bussola, in corsa per la rielezione.

“Abbiamo una squadra forte formata da persone motivate e desiderose di mettersi all’opera per Ballabio – commenta Bussola – con un programma elettorale, composto da 50 punti, ricco di idee ma, al contempo, estremamente concreto. Attraverso la nostra azione amministrativa vogliamo far sì che ogni Ballabiese possa sentirsi orgoglioso di chi lo rappresenta: impegno, disponibilità e attenzione per Ballabio saranno le linee guida del nostro mandato!”

In lista ci sono volti di esperienza della politica cittadina degli ultimi anni come gli ex assessore Pinuccia Lombardini e Celestino Cereda, alcuni parte della squadra del primo mandato amministrativo di Bussola tra cui il vicesindaco Paola Crotta, l’assessore Barbara Crimella e i consiglieri comunali Fabio Ripamonti e Pietro Rolandi.

A partire da domani, sabato, Bussola e i candidati consiglieri saranno per le strade di Ballabio con un gazebo, tutti i giorni, in modo da poter illustrare il programma di persona a tutti i ballabiesi.