Elezioni a Ballabio. La squadra di Manuela Deon: tanti giovani e due ex sindaci

Al fianco di Manuela Deon gli ex sindaci Pontiggia e Goretti, in lista sei giovani

La presentazione ufficiale dei candidati il 25 agosto al centro polifunzionale a Ballabio

BALLABIO – La squadra per le elezioni di “Ballabio Futura” è pronta e sarà presentata pubblicamente il prossimo 25 agosto al centro polifunzionale Monte Due Mani.

“Un percorso iniziato più di un anno fa proprio perché è stato importante il coinvolgimento di tutti i settori del paese. 13 donne e uomini che credono in Ballabio e nel suo futuro, ma soprattutto nella capacità di poter rendere Ballabio un posto ancora migliore, a misura di tutti” spiega la candidata sindaco Manuela Deon, già assessore nella giunta dell’ex primo cittadino Luigi Pontiggia.

Sei sono i giovani under 30, due laureati e quattro universitari, quattro sono i componenti della lista che hanno già fatto parte delle amministrazioni precedenti proprio qui a Ballabio e tra questi c’è lo stesso Pontiggia con il suo successore Luca Goretti, l’ex consigliera comunale Raffaella Origgi e la stessa candidata Deon.

Una lista di sei donne e sette uomini, “tanti che si impegnano già nell’associazionismo e nel volontariato nei diversi enti ballabiesi, che qui a Ballabio svolgono quotidianamente il proprio lavoro o hanno avuto attività che hanno portato nuove risorse al paese” spiega Deon.

LA LISTA COMPLETA DI BALLABIO FUTURA

Manuela Deon candidata Sindaco

Luca Goretti, 47 anni, docente

Deborah Borrelli, 37 anni, commerciante

Manuel Tropenscovino, 24 anni, studente di Giurisprudenza, Consigliere di Amministrazione UniMi

Luigi Pontiggia, 70 anni, pensionato

Chiara Gerosa, 25 anni, Ingegnere Civile e Ambientale

Cesare Goretti, 57 anni, artigiano muratore

Jessica Manera, 20 anni, studentessa di Restauro dei Beni Culturali

Luca Volpe, 22 anni, studente di Filosofia

Sara Galluccio, 20 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione

Giorgio Castelli, 27 anni, Personal Trainer e docente di Educazione Fisica

Riccardo Beloli, 64 anni, pensionato

Raffaella Origgi, 52 anni, impiegata

Giovani al centro del progetto

I giovani in campo “hanno deciso di candidarsi – spiegano – per costruire insieme la Ballabio del futuro, per dare nuove idee al paese di cui c’è necessariamente bisogno, perché qui i giovani devono provare a costruire il proprio avvenire” mentre i ‘senior’ “vogliono mettere a disposizione le loro capacità e la loro esperienza assieme alla voglia e alle nuove competenze dei più giovani”.

La candidata Manuela Deon spiega l’impegno ed il percorso che ha portato ad avere questa squadra di candidati: “I giovani innanzitutto al centro del progetto, perché a Ballabio deve tornare l’idea che bisogna investire sui giovani, sulle loro idee e quindi sostenerli e dire chiaramente che se verremo eletti il Comune sarà in prima linea con e per loro. Tanti dei nostri candidati svolgono il proprio lavoro o la propria attività di volontariato qui a Ballabio, sottolineando come uno degli impegni più importanti della nostra lista sarà per il sostegno alle associazioni, alle attività produttive e commerciali del territorio, al lavoro. Ci siamo e siamo pronti per costruire insieme la Ballabio Futura dove tutte le fasce della popolazione, dai pensionati ai più giovani passando per le famiglie ballabiesi, avranno una risposta alle esigenze della vita quotidiana ed avranno un Comune in prima linea su tutti i fronti.”

La presentazione pubblica

Il 23 agosto Ballabio Futura sarà in Piazza Hillion, di fronte al Comune per continuare a raccogliere le opinioni ed i desideri dei Ballabiesi, ma anche per invitare i cittadini alla sera del 25 Agosto alle ore 21.00 al Centro Polifunzionale Monte Due Mani, dove ci sarà la presentazione di fronte a tutta la cittadinanza dei componenti della lista, degli impegni e dei ruoli dei candidati. Sarà l’occasione per presentare il programma con la quale la lista vuole costruire la Ballabio dei prossimi 5 anni.