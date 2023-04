Elezioni comunali. Orgoglio Ballabiese: “Intendiamo riaprire la ciclabile”

Due alternative avanzate dalla lista civica del candidato sindaco Bussola

“Individuata la possibilità di realizzare un tracciato alternativo accanto la SP, oppure quella di mettere in sicurezza i tratti più pericolosi del tracciato”

BALLABIO – Anticipato dal candidato sindaco Giovanni Bruno Bussola un altro punto del programma elettorale della lista Orgoglio Ballabiese: dopo la ‘nuova biblioteca’ e la ‘casa delle associazioni’, ecco la riapertura della ciclopedonale di Ballabio.

“Mi preme fare chiarezza – dichiara Bussola – ribadendo di essere concorde con le motivazioni che hanno portato alla chiusura, indicate nell’ordinanza sindacale del 2015. Tale ciclopedonale costata 400 mila euro e fortemente voluta da Pontiggia proprio su quel tracciato, situato pericolosamente sotto le pareti rocciose della Piana di Balisio, rappresenta l’emblema di come i soldi pubblici possano essere ‘buttati al vento’. Poco dopo l’inaugurazione di Pontiggia e Deon, infatti, fu proprio lo stesso sindaco Pontiggia a constatarne la pericolosità richiedendo a Regione Lombardia un contributo di 476.300 euro per la messa in sicurezza”.

Una situazione che secondo Bussola “si sarebbe potuta evitare se solo si fosse ascoltato il parere dell’arch. Alberto Nogara, allora tecnico della Comunità Montana, che consigliava di realizzare il tracciato sul lato opposto della Provinciale. Negli ultimi due anni l’amministrazione Bussola ha predisposto un progetto di pre-fattibilità con il quale si è

partecipato a un bando regionale, venendo ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria”.

Intenzione della lista è riaprire la ciclabile di Ballabio, “pur consapevoli che alcuni tratti del percorso presentano un grado di pericolosità massima – prosegue il candidato sindaco – così come puntualmente illustrato dal geologo dott. Matteo Lambrugo. Orgoglio Ballabiese ha individuato due possibili soluzioni: la prima, già ipotizzata nel progetto presentato a

Regione Lombardia nel 2022, consiste nel realizzare un tracciato alternativo a fianco della strada Provinciale, con tanto di guard-rail di sicurezza, conservando il sottopasso zona Alva. La seconda invece potrebbe essere quella di mettere in sicurezza i tratti considerati più pericolosi dell’attuale tracciato, mediante brevi gallerie coperte da manto erboso, integrandoli contemporaneamente nell’ambiente circostante, permettendo ai caprioli di continuare a scendere nei prati di Balisio”.

Conclude Bussola: “In entrambi i casi il costo sarà importante e quindi sarà necessario partecipare a bandi, regionali o europei, per non gravare ulteriormente sulle tasche dei ballabiesi che già stanno pagando un mutuo al momento completamente inutile”.