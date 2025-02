Elio Spotti nuovo Segretario del Circolo PD Valsassina

La nomina martedì sera

INTRBIO – Nella serata di Martedì 18 febbraio, il Circolo del Partito Democratico della Valsassina ha eletto il nuovo Segretario di Circolo. Sarà Elio Spotti, di Introbio, già Consigliere comunale nei precedenti mandati amministrativi, a guidare il circolo per i prossimi anni rinnovando l’impegno del Partito Democratico nel territorio.

“La Federazione del PD – dichiara il Segretario Provinciale Manuel Tropenscovino – ha seguito da vicino il percorso avviato negli scorsi mesi con il Circolo per ridare nuovo slancio alle attività che verranno portate avanti nei prossimi mesi. Grazie al contributo dei nostri iscritti e delle nostre iscritte, possiamo tornare a rappresentare anche in questo importante territorio le idee e le proposte del Partito Democratico.”

“Ringrazio il Circolo per la fiducia – dichiara il neosegretario Elio Spotti – ora tutti insieme ci mettiamo a disposizione per ascoltare i valsassinesi e dare risposte concrete alle tante esigenze del nostro territorio. Servizi, sanità, trasporti e lavoro dovranno essere le priorità su cui concentrarci e costruire proposte con tutti gli interessati, per migliorare la vita nella nostra Valle. Proprio per tornare a confrontarci con i cittadini della Valsassina, abbiamo organizzato per il 28 febbraio alle ore 20:30 a Barzio, presso la sala della Comunità Montana, un’iniziativa su “Economia, Lavoro e territori”, assieme all’economista Carlo Cottarelli, al Vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono e alla Segretaria regionale del PD Silvia Roggiani”.