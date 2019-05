Appuntamento a Moggio per la candidata di Forza Italia, Lara Comi

Con lei anche il consigliere regionale Mauro Piazza e Umberto Locatelli

MOGGIO – Il prossimo 11 maggio alle ore 12:00, presso il Centro sportivo G. Locatelli in Via Papa Giovanni XXIII, 11 a Moggio, verrà realizzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia una taragnata elettorale per sostenere la ricandidatura al parlamento europeo dell’onorevole Lara Comi.

L’incontro aperto alla cittadinanza è realizzato per dare risposte e spunti di riflessione rispetto alla sfide che affronterà nei prossimi anni l’intera Unione Europea.

All’evento parteciperanno il Consigliere regionale Mauro Piazza, il Coordinatore provinciale Davide Bergna e il Responsabile di Forza Italia per la Valsassina Umberto Locatelli.

“La taragna elettorale è un’occasione importante per ritrovarsi e fare squadra visto che è iniziata la campagna elettorale e si è aperta ufficialmente la caccia al voto utile. Inutile dire che come Forza Italia abbiamo vissuto tempi migliori. Oggi i rapporti di forza all’interno del centro destra di sono invertiti, ma con candidati credibili e vicini al territorio, sono convinto che possiamo ancora dire la nostra, così come è stato per le recenti elezioni provinciali e regionali” dichiara il responsabile degli azzurri in Valsassina.

“Abbiamo bisogno che il nostro territorio sia rappresentato da chi, oltre ad essere portatore delle nostre istanze, sia difensore delle nostre tradizioni e di quegli ideali politici e religiosi che sono le fondamenta delle nostre comunità: Lara Comi è la persona giusta per svolgere questo ruolo” conclude Locatelli.