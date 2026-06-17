Forza Italia: Giuseppe Arrigoni e Sandro Gianola alla guida di Bellano e Premana

L’obiettivo è tessere una rete forte, capace di unire donne e uomini che si riconoscono nei valori moderati

“La loro adesione al nostro progetto non è una semplice firma, ma un atto di generosità verso il territorio”

LECCO – Forza Italia continua a crescere sul territorio lecchese, con l’obiettivo di tessere una rete forte, capace di unire donne e uomini che si riconoscono nei valori moderati, liberali, riformisti ed europeisti, ma che, soprattutto, mettono il cuore e il proprio impegno al servizio degli altri. Il Segretario Provinciale annuncia la nomina di due nuovi coordinatori cittadini: Giuseppe Arrigoni per Bellano e Sandro Gianola per Premana.

“Due figure straordinarie che rappresentano una vera e propria ‘linfa vitale’ per il movimento e una nuova energia che si accende. Siamo pronti a correre con dinamismo, entusiasmo e freschezza, per portare i valori di Forza Italia – ha detto il segretario provinciale Roberto Gagliardi -. Voglio rivolgere un ringraziamento davvero immenso e caloroso a Giuseppe e a Sandro. La loro adesione al nostro progetto non è una semplice firma, ma un atto di generosità verso il territorio. Mettere a disposizione della comunità il proprio tempo, la propria storia e, soprattutto, le proprie indiscusse competenze è un dono prezioso. La Valsassina, con le sue montagne e i suoi borghi, non è solo un panorama da ammirare, ma è fatta di legami, di famiglie, di tradizioni. Forza Italia vuole rimettere al centro proprio la dimensione umana: l’ascolto profondo, la stretta di mano, la vicinanza reale a chi ogni mattina alza la saracinesca, alle partite IVA, a chi lavora duramente e, spesso in silenzio, manda avanti l’economia locale. Con Giuseppe e Sandro, la politica torna a parlare la lingua delle persone”.

La nomina di Arrigoni e Gianola segna l’inizio di una fase fortemente operativa. Presto, infatti, verranno organizzati i primi incontri pubblici in cui i due neo-coordinatori parleranno direttamente ai rispettivi cittadini. L’obiettivo principale sarà lanciare un vero e proprio “laboratorio politico del territorio”, pensato per stimolare e coinvolgere i giovani. Forza Italia vuole offrire alle nuove generazioni uno spazio di partecipazione attiva nel proprio paese, per sensibilizzarle sull’importanza delle tradizioni locali e di quei valori fondamentali che custodiscono e mantengono integra una comunità montuosa e unita.

A questo caloroso benvenuto e al lancio delle prossime iniziative si unisce l’entusiasmo appassionato di Francesco Silverij, Responsabile Provinciale degli Enti Locali di Forza Italia: “Vivere e fare impresa in montagna richiede coraggio, resilienza e una forte identità. Per questo il radicamento in realtà come Bellano e Premana è per noi fondamentale. La montagna ha bisogno di una politica dal volto umano, che non lasci indietro nessuno e che sappia passare il testimone ai ragazzi. L’invito che lancio a Giuseppe e Sandro è quello di essere custodi di questa comunità, aprendo le porte del partito ai giovani e valorizzando l’eccellenza e il saper fare locale. La loro competenza sarà la bussola per supportare i sindaci e gli amministratori in un percorso di crescita che mette sempre al primo posto il benessere e l’integrità dei cittadini”.

“Il vento è cambiato e l’Onda Azzurra è tornata a correre con forza, portando con sé entusiasmo e speranza anche in tutta la valle – conclude Gagliardi -. Forza Italia si conferma la casa accogliente per tutti i moderati che credono in un futuro fatto di meno burocrazia, più tutele per il lavoro e, soprattutto, di un profondo rispetto per la persona. La squadra cresce, si consolida e, un passo alla volta, si stringe attorno alle sue comunità per guardare al domani con fiducia. Un grandissimo grazie e buon lavoro di cuore a Giuseppe Arrigoni e Sandro Gianola: la Valsassina riparte dalla forza delle persone e dal futuro dei giovani!”