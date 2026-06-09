Funivia Margno-Pian delle Betulle: la regione stanzia nuove risorse

Un ulteriore contributo regionale di 369.818,79 euro per il 2027

Piazza: “Un investimento concreto per il futuro della montagna lecchese e per la valorizzazione del nostro territorio”

MARGNO – Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore della montagna lecchese e della valorizzazione della Valsassina. La Giunta regionale ha infatti approvato l’addendum alla convenzione tra Regione Lombardia, il Comune di Margno e l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como, Lecco e Varese per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della funivia Margno–Pian delle Betulle.

Il provvedimento prevede un ulteriore contributo regionale di 369.818,79 euro per il 2027, necessario a finanziare la sostituzione delle pulegge di deviazione e compensazione dell’argano di soccorso, intervento risultato indispensabile a seguito degli approfondimenti tecnici effettuati nel corso delle attività progettuali.

Grazie a questo nuovo stanziamento, il valore complessivo dell’investimento raggiunge 1.431.218,79 euro, mentre il termine per il completamento delle opere è stato aggiornato al 31 ottobre 2027.

“Con questa decisione Regione Lombardia dimostra ancora una volta di essere vicina ai territori e alle comunità montane, intervenendo con tempestività quando emergono nuove necessità per garantire la piena realizzazione delle opere programmate – dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza -. La funivia Margno–Pian delle Betulle non è soltanto un impianto di risalita, ma un’infrastruttura strategica per l’intera Valsassina. È un motore di turismo, economia e attrattività, oltre che un’opportunità concreta per le attività commerciali, ricettive e sportive della nostra montagna. Garantirne efficienza e sicurezza significa rafforzare la competitività del territorio e costruire prospettive di crescita solide per le comunità locali. La sicurezza degli utenti e l’affidabilità delle infrastrutture devono restare una priorità assoluta”.

Piazza sottolinea inoltre come gli investimenti regionali nelle aree montane confermino un’attenzione costante e concreta alle esigenze del territorio: “Crediamo che il futuro della Lombardia passi anche dalla capacità di valorizzare le sue montagne. Per questo continuiamo a investire in infrastrutture, collegamenti e servizi che consentano ai territori di essere più attrattivi e di contrastare il rischio di marginalizzazione. La Valsassina e il Lecchese possono contare su una Regione presente, che ascolta le esigenze del territorio e risponde con atti concreti”.

Con l’approvazione dell’Addendum prende così forma l’ultima fase di un intervento atteso e strategico, che consentirà di consegnare al territorio un impianto più moderno, sicuro ed efficiente, a beneficio dei residenti, degli operatori economici e delle migliaia di visitatori che ogni anno scelgono le montagne lecchesi.