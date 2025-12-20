Introbio. Consiglio senza sindaco (assente per malattia), interrotto l’incarico del vigile

Un minuto di silenzio per ricordare Aldo Rupani, nominato il nuovo consigliere Giorgio Crippa

Approvato il programma triennale dei lavori pubblici. Da marzo 2026 cambierà il segretario comunale

INTROBIO – Il Consiglio Comunale di giovedì sera a Villa Migliavacca si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo del consigliere Aldo Rupani recentemente scomparso.

A guidare la seduta il vicesindaco Libero Tamagnini data l’assenza per malattia del sindaco Silvana Piazza. Il primo punto all’ordine del giorno è stata proprio la surroga del consigliere comunale con la nomina di Giorgio Crippa tra le file della maggioranza.

Sollevato dalla minoranza il malcontento per la gestione della Biblioteca Comunale, incarico affidato ora tramite Leva Civica.

“Questa alternanza di personale non offre continuità di servizio. La ragazza ora incarica tramite Leva Civica è bravissima, nulla da dire, ma ci sarà sempre un turnover senza una bibliotecaria di riferimento – spiega il consigliere di minoranza Antonella Invernizzi -. Sono stati spesi 12 mila euro per le luci natalizie e per la cultura invece si va al risparmio. La persona che per anni è stata la responsabile del servizio è stata lasciata a casa all’ultimo momento, poco prima del rinnovo del contratto, non troviamo sia stata una mossa corretta. E’ una persona che è sempre stata professionale, disponibile e collaborativa. In questi anni si è sempre trovata la copertura economica, per risparmiare 6 mila euro ora si è preferito investirli in luminarie e non in un servizio culturale rivolto ai cittadini”.

Nei numerosi punti all’ordine del giorno è stato approvato il programma triennale del lavori pubblici.

OPERE PUBBLICHE DA COMPLETARE NEL 2026

Realizzazione nuova mensa scolastica a servizio della scuola primaria . Euro 730 mila (480 mila da Pnrr e 250 mila da fondi propri) temine previsto del lavori aprile 2026.

. Euro (480 mila da Pnrr e 250 mila da fondi propri) temine previsto del lavori aprile 2026. Regimazione idraulica della Val di Era . Euro 320 mila (provenienti da fondi propri) termine lavori previsto per aprile 2026.

. (provenienti da fondi propri) termine lavori previsto per aprile 2026. Pista ciclopedonale di fondovalle della Valsassina, rispristino passerella dello Sprizzottolo in Comune di Introbio. Euro 50 mila (fondi propri e finanziamenti provenienti da Comunità Montana) temine lavori previsto marzo 2026.

di fondovalle della Valsassina, rispristino in Comune di Introbio. (fondi propri e finanziamenti provenienti da Comunità Montana) temine lavori previsto marzo 2026. Riqualificazione sala consigliare. Euro 29 mila (finanziati dal Bim), fine lavori previsto marzo 2026.

FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE RICHIESTI A VALERE PER L’ANNO 2026

Sistemazione canale di gronda località La Pezza . Importo euro 150 mila , contributi di messa in sicurezza edifici e territorio.

. Importo , contributi di messa in sicurezza edifici e territorio. Messa in sicurezza della Val di Era . Importo euro 200 mila, contribuiti interventi di messa in sicurezza edifici e territorio.

. Importo contribuiti interventi di messa in sicurezza edifici e territorio. Progettazione opere di regimazione idraulica e prevenzione del dissesto idrogeologico valle Di Era, valletto in Località Malaveda e Canale di Gronda in Comune di Introbio. Importo euro 65 mila.

FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE RICHIESTI A VALERE PER L’ANNO 2026. OPERE MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI.

Adeguamento alle norme Antincendio della scuola primaria del Comune di Introbio. Euro 50 mila , fondi Pnrr, Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza.

del Comune di Introbio. , fondi Pnrr, Piano antincendio e Interventi urgenti di messa in sicurezza. Riqualificazione energetica del Municipio “Villa Migliavacca” . Predisposizione candidatura al GSE, conto termico.

. Predisposizione candidatura al GSE, conto termico. Adeguamento centro di raccolta rifiuti del Comune di Introbio. Predisposizione nuova progettazione.

FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE RICHIESTI A VALERE PER L’ANNO 2026. OPERE DI MITIGAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO.

Messa in sicurezza dei canali prospicenti al nucleo storico del Comune . Importo per euro 200 mil a provenienti da contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio.

. Importo per a provenienti da contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio. Messa in sicurezza dissesti in località Spinera. Euro 200 mila, contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio.

contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio. Prevenzione dissesto idrogeologico mediante convogliamento acque di ruscellamento e regimazione idraulica del valletto A-112. Euro 150 mila, contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio.

Per l’anno 2026 restano invariate le aliquote Irpef e Imu. Tra le voci a bilancio l’adeguamento di spesa del personale per il congedo di un dipendente.

“Ho notato tra le voci del bilancio 5 mila euro di welfare per il licenziamento dell’agente di Polizia Locale – sottolinea il capogruppo di minoranza Adriano Airoldi – Nonostante si stata ‘un’avventura poco felice’, si è comunque aggiudicato questo ‘premio’ pensionistico riconosciuto dal suo contratto”.

Non sono l’agente di polizia locale ha lasciato Villa Migliavacca, a fine marzo 2026 cesserà anche l’incarico da segretario comunale Lorenzo Lucieri. E’ stato infatti approvato in seduta consigliare il recesso dalla convenzione in forma associata tra i Comuni di Introbio e Airuno per la costituzione del servizio di Segreteria.