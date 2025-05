Introbio. Primi lavori alla discarica lungo il Pioverna, Regione penserà alla bonifica

L’erosione dell’argine ha portato alla luce una discarica di vecchia data

Il comune ha stanziato 36mila euro per posare un telo per frenare il versamento dei rifiuti nell’alveo

INTROBIO – Seduta straordinaria del Consiglio Comunale quella che si è tenuta mercoledì sera a Introbio. Tra i punti all’ordine del giorno quello del riconoscimento del debito fuori bilancio per i lavori pubblici di somma urgenza.

“E’ stato applicato l’avanzo vincolato dai Fondi Norda per l’importo di 36mila euro per la messa in sicurezza della sponda destra del Pioverna per un tratto di circa 120 metri nelle vicinanze del “Ranch La Pistolina” – spiega il sindaco Silvana Piazza – L’erosione del fiume ha riportato alla luce un accumulo di rifiuti per cui si è dovuti intervenire”.

La fuoriuscita di rifiuti è stata segnalata all’Amministrazione da un cittadino con una lettera: “I lavori di prima emergenza sono terminati. E’ stato posato il telo, come disposto da Regione Lombardia, per frenare la discesa del materiale e il versamento in alveo. Successivamente si procederà con la bonifica a carico della Regione con costi che sicuramente saranno notevoli. Quella emersa era una discarica a cielo aperto di vecchia data, dopo la bonifica verrà realizzata la scogliera come previsto”.

Approvato durante il Consiglio il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunale: “Questa Amministrazione parteciperà al “Bando Sorveglianza Urbana” che prevede un massimo di spesa di 250mila euro per installare un sistema di videosorveglianza capillare – precisa il sindaco – E’ una azione necessaria per contrastare il bullismo, la tutela al patrimonio pubblico, monitorare il flusso di veicoli e contrastare la microcriminalità e sarà collegata con la Stazione dei Carabinieri”.

Tra le comunicazioni finali del sindaco l’attivazione di un centro anziani che si terrà presso la sala consigliare a Villa Migliavacca in collaborazione con Sineresi. Il progetto verrà presentato nel pomeriggio del 4 giugno con un incontro dal tema “Pillole di Salute”. Il centro è previsto per un anno, è aperto agli over 65 e avrà cadenza settimanale. Nel mese di agosto gli incontro saranno svolti da alcuni volontari.

Il 3 giugno, invece, inizierà l’allestimento a Prà Baster del Campo Scuola degli Alpini delle Sezioni Lecco e Milano. Verranno montate le tende, servizi con doccia e un cucina da campo noleggiata dall’Amministrazione comunale e che avrà la capacità di somministrare circa 350 pasti completi al giorno. Verranno messi a disposizione degli Ufficiali del Campo la palestra e i bagni della scuola media.

“I ragazzi del Campo Scuola hanno un programma molto intenso – spiega il primo cittadino – Si aprirà l‘8 giugno e terminerà sabato 14 giugno con l’arrivo dei genitori dei ragazzi. Seguirà la classica adunata e la messa. Questo Campo sarà motivo di grande orgoglio per il nostro paese”.

Il 28 giugno nel tardo pomeriggio verrà inaugurata la casetta dell’acqua in piazza Carrobbio, nelle vicinanze la Comunità Montana ha istallato dei punti di ricarica per le e-bike.