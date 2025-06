La Lega organizza la prima festa in Valsassina: musica e politica a Barzio

Sabato 28 giugno in località Fornace a Barzio, cucina e musica dalle 19

BARZIO – In Valsassina si sta preparando un appuntamento politico e conviviale targato Lega. Sabato 28 giugno, a Barzio in località Fornace, è in programma la prima edizione della “Festa Lega Valsassina”, promossa dalla sezione locale del partito.

L’inizio è fissato per le ore 19, con l’apertura della cucina. I partecipanti potranno cenare sul posto grazie agli stand gastronomici, che offriranno piatti tipici in un contesto informale. Nel corso della serata è previsto anche intrattenimento musicale con musica e DJ set, per creare un clima di festa e socialità.

Tra i momenti annunciati, anche la presenza di “autorità politiche”, come indicato nella locandina ufficiale dell’evento. Non sono stati ancora comunicati i nomi degli ospiti istituzionali, ma è atteso l’arrivo di rappresentanti della Lega attivi a livello locale e regionale.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle feste di partito che, soprattutto nei mesi estivi, tornano a essere occasione di incontro con il territorio. Un modo per avvicinare la politica ai cittadini, offrendo al contempo un momento di svago.