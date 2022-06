La dichiarazione nella conferenza che ha anticipato di un giorno il Consiglio Comunale convocato per domani

Il capogruppo Manuel Tropenscovino: “Tanti, troppi i momenti in cui è mancata la possibilità di confronto, la trasparenza e il coinvolgimento”

BALLABIO – La civica di minoranza “Ballabio Futura” ha confermato la propria contrarietà al bilancio comunale anticipando di fatto il voto che verrà chiesto durante il consiglio comunale convocato per domani sera, venerdì.

Il capogruppo Manuel Tropenscovino, insieme ad alcuni membri della civica di minoranza, durante la conferenza online indetta per questa sera (giovedì), e da poco conclusa, ha annunciato che la posizione del proprio gruppo non cambia.

Tropescovino, riavvolgendo il nastro sin dal primo consiglio comunale, ha ricordato come l’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Bussola si è sempre mostrata ostile al confronto. “Nel primo consiglio ricordiamo ancora bene il sindaco che straccia la nostra interrogazione. Ma sono stati tanti, troppi i momenti in cui è mancata la possibilità di confronto, la trasparenza e il coinvolgimento”.

In queste ultime due settimane la maggioranza ha cercato di aprirsi al dialogo: “Ci hanno offerto dei ruoli, hanno presentato proposte opportuniste e tardive che ci hanno portato a decidere di non cambiare idea sul bilancio votando contro – ha puntualizzato il capogruppo – Hanno cercato di far leva sul concetto di responsabilità, ma non siamo di certo noi i responsabili di questa situazione che si è venuta a creare dinnanzi ad una maggioranza divisa”.

Tropenscovino ha proseguito: “A tal proposito Ballabio Futura si è chiesta il motivo per cui ci sia stata una spaccatura nella maggioranza sul ‘caso Combi’ e il progetto del Barech. Ci siamo chiesti se si sia trattato di ripicche o di visioni differenti, ma non ci è stata mai data la possibilità di capire e men che meno di capire il progetto e le intenzioni dell’Amministrazione”.

Fatte queste premesse, Tropenscovino ha concluso: “La nostra visione di Ballabio è ben lontana da quella del sindaco e della sua Amministrazione. La nostra è diversa e alternativa e il nostro gruppo, qualunque cosa succeda, continuerà a lavorare nella direzione che si è posto dal principio. Per questo motivo domani sera voteremo contro il bilancio”.

A questo punto, l’unica possibilità per evitare il commissariamento del comune di Ballabio è un cambio di rotta da parte dei tre consiglieri di maggioranza dissidenti: Alessandra Consonni, Luca Pirovano e Marco Pedrazzini. Tra poco più di 24 ore si conosceranno le sorti del comune di Ballabio e dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Bussola.