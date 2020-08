Moggio. Fondi per funivia di Artavaggio e strada della Culmine, il sindaco ringrazia

Interventi grazie alle risorse della Lombardia

“Somme che sottolineano quanto la Regione sia vicina agli enti locali”

MOGGIO – “A nome dell’amministrazione comunale di Moggio esprimo tutto l’entusiasmo e la soddisfazione per l’importante stanziamento di Regione Lombardia a favore del nostro territorio”.

Il sindaco di Moggio Andrea Corti ha voluto ringraziare Regione Lombardia per il finanziamento che, tra le altre cose, consentirà interventi di manutenzione straordinaria della funivia di Artavaggio della strada della Culmine di San Pietro.

Grazie alle risorse stanziate con i fondi del Piano Marshall regionale, l’ente finanzierà l’intervento di sistemazione del Passo della culmine di San Pietro per 500.000 euro, mentre un totale di 2,5 milioni di euro sono stati stanziati per manutenzione straordinaria delle funivie di Pian delle Betulle, nel comune di Margno e quelle di Artavaggio nel comune di Moggio

“Un ringraziamento va a tutti coloro i quali si sono prodigati per raggiungere questo grande risultato ed in particolare a Mauro Piazza, Antonello Formenti, Antonio Rossi e Umberto Locatelli. Queste somme sottolineano ancora una volta quanto Regione Lombardia sia vicina agli enti locali e creda nello sviluppo dei territori di montagna. Dopo l’inclusione a dicembre della nostra funivia nella rete del Trasposto Pubblico Locale grazie al lavoro ed al supporto del presidente Colzani e dei consiglieri Mazzucchelli, Fondra, De Poi e Pastore, questi fondi rappresentano un nuovo tassello nello sviluppo di Artavaggio e ci consentiranno quindi di continuare negli investimenti, studiandone anche di nuovi e lungimiranti, sapendo di essere affiancati e supportati da Regione Lombardia. Il successo che le nostre montagne stanno riscuotendo anche in questa estate particolare, ci spronano sempre più in questa direzione”.