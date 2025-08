“Montagne Protagoniste”, alla Sagra delle Sagre si discute il futuro dei territori montani

Un momento di confronto per affrontare sfide e strategie tra innovazione, sostenibilità e sviluppo locale

L’incontro si svolgerà sabato 9 agosto alle 11

VALSASSINA – In occasione della 60esima edizione della Sagra delle Sagre, la Valsassina non è solo teatro di tradizione, cultura e intrattenimento, ma anche spazio di riflessione e confronto sul futuro delle aree montane. Sabato 9 agosto alle ore 11, presso lo Spazio Eventi della manifestazione, si terrà il convegno “Montagne protagoniste. Futuro e strategie per i territori che resistono”.

L’appuntamento, promosso in collaborazione con Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), sarà dedicato al ruolo cruciale delle montagne italiane di fronte alle grandi sfide contemporanee: dallo spopolamento alla transizione ecologica, dall’economia locale alla valorizzazione delle risorse naturali.

Nel corso del convegno sarà presentato in anteprima il nuovo Rapporto “Montagne Italia 2025”, uno strumento prezioso per analizzare le dinamiche socioeconomiche che interessano i territori montani e per orientare politiche pubbliche e strategie di sviluppo concrete, sostenibili e condivise.

Interverranno al convegno: Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia; Tiziano Maffezzini, Presidente di Uncem Lombardia; Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica di Regione Lombardia; Alberto Mazzoleni, Vicepresidente Regionale e Consigliere Nazionale Uncem; Michael Bonazzola, Vicepresidente della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

L’incontro, aperto al pubblico, rappresenta un’importante occasione di confronto per amministratori locali, imprese, associazioni, cittadini e operatori turistici e culturali, con l’obiettivo di condividere esperienze, idee e visioni sul futuro delle nostre aree montane.

“La montagna non è solo paesaggio, è comunità, identità, economia e innovazione. Crediamo fermamente che rilanciare le aree interne significhi rilanciare l’intero Paese. E vogliamo partire da qui, da chi ogni giorno vive, lavora e ama questi territori” dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, promotore dell’iniziativa.

Il convegno si inserisce nel ricco programma della Sagra delle Sagre, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario, confermandosi come appuntamento di riferimento dell’estate valsassinese, lecchese e turistica. Un evento che, accanto alla tradizione e all’intrattenimento, propone anche spazi di riflessione, promozione del territorio e partecipazione attiva.