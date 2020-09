Nuovo Slancio per Ballabio si presenta: “Questo è solo un punto di partenza”

Il candidato Giovanni Bruno Bussola ha presentato la lista

“Con una squadra come questa sono convinto di poter far bene”

BALLABIO – “Sono fortunato perché ho una squadra di primo livello, composta da persone capaci che sapranno rendere giustizia alla nostra Ballabio”. Così Giovanni Bruno Bussola, candidato sindaco della lista civica (area centro-destra) Nuovo Slancio per Ballabio ha presentato oggi, venerdì, la squadra che correrà alle prossime elezioni.

Il sindaco uscente Alessandra Consonni, che fa parte della squadra, ha optato per un ricambio proponendo l’attuale vice sindaco Bussola. Una lista che si propone di continuare quanto di buono già fatto durante gli scorsi cinque anni: “Dobbiamo continuare a non pensare di essere arrivati, bensì di essere solamente a un punto di partenza – ha detto Bussola -. Sono convinto di poter far bene con la certezza che è necessario amministrare la cosa pubblica tenendo sempre ben presente il bene del paese”.

Ed è stato proprio il sindaco Consonni a sottolineare quanto fatto nei 5 anni del suo mandato: “Abbiamo amministrato tenendo sempre presente l’amore per la nostra gente e per la nostra terra. Perciò sono orgogliosa di dire che siamo riusciti a non aumentare le tasse e, nel contempo, abbiamo aumentato del 50% la spesa per il sociale. Nel mio ufficio sono arrivati tanti cittadini e ho conosciuto tante vicende umane. Sono orgogliosa di dire che la nostra è stata la giunta del fare constatando un avanzamento del paese in tutti i campi”. Il sindaco uscente ha poi concluso con un pensiero al difficile momento del covid ricordando tutte le vittime e ringraziando chi ha lavorato durante l’emergenza sanitaria.

Alla presentazione presso il Parco Grignetta hanno partecipato anche il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni, il sindaco di Casargo Antonio Pasquini, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Mastroberardino e il commissario provinciale della Lega Stefano Parolari.

Tanti i punti nel programma di Nuovo Slancio per Ballabio: “Vogliamo un paese curato e sempre attrattivo proseguendo la riqualificazione delle vie e dei nuclei storici – ha detto Bussola -. Ovviamente continueremo a lavorare sul fronte sicurezza con gli strumenti di videosorveglianza e, ove necessario, incrementando i punti luce”.

Tra i progetti c’è quello di rendere viva piazza San Lorenzo e quello di collegare con un bus gratuito Ballabio Superiore con Ballabio Inferiore. Sul tavolo anche il problema parcheggi a Ballabio Superiore, la valorizzazione dei sentieri, la manutenzione della strada dei Resinelli e la costituzione della consulta delle associazioni. “Con una squadra come questa, sono convinto che potremo fare molto bene”.