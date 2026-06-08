Orgoglio Ballabiese fa il punto sui primi 3 anni di mandato: “Molti obiettivi già raggiunti”

Il sindaco Bussola e la sua squadra hanno illustrato opere realizzate, cantieri in corso e progetti per il futuro

Dall’aggiornamento del programma elettorale emerge uno stato di avanzamento giudicato ampiamente positivo dalla maggioranza

BALLABIO – Una serata dedicata al confronto con i cittadini e alla verifica del lavoro svolto nei primi tre anni di amministrazione. La lista civica Orgoglio Ballabiese ha incontrato la popolazione presso la Struttura del Ventaglio, al Parco Due Mani, per fare il punto sul percorso amministrativo avviato nel 2023 e sulle prospettive future del paese.

Nel corso dell’incontro il sindaco Giovanni Bruno Bussola, affiancato da assessori e consiglieri comunali, ha illustrato lo stato di avanzamento del programma elettorale, ripercorrendo i principali interventi già realizzati, le opere attualmente in corso e i progetti che accompagneranno Ballabio nei prossimi anni.

Secondo quanto emerso dalla relazione presentata alla cittadinanza, gran parte degli impegni assunti durante la campagna elettorale risulta già completata o in fase avanzata di realizzazione. Altri interventi sono stati avviati e dovrebbero essere portati a termine entro la conclusione del mandato amministrativo.

“Abbiamo voluto incontrare i ballabiesi per fare il punto su tutto quello che è stato realizzato in questa prima parte di mandato amministrativo: tre anni intensi, con tanti interventi, tanti progetti e servizi per i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Bruno Bussola.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore del lavoro di squadra che sostiene l’attività amministrativa: “Abbiamo la fortuna di poter contare su una squadra vincente, con ottimi dipendenti comunali, tanti volontari e tante associazioni e realtà imprenditoriali che rendono Ballabio un luogo magico dove vivere”.

L’incontro si è concluso con un momento conviviale che ha consentito ai presenti di confrontarsi direttamente con gli amministratori comunali, in un clima di dialogo e partecipazione. Un’occasione che la maggioranza ha voluto interpretare come momento di rendicontazione dell’attività svolta e di ascolto delle esigenze della comunità locale.

Stato di avanzamento del programma elettorale