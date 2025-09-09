Parte la revisione del PGT di Ballabio: “obiettivo un paese moderno e sostenibile”

Il sindaco Bussola: “Vecchio PGT del 2011 ormai superato, servono nuove regole”

Affidato l’incarico da 47.250,11 euro allo Studio Soster: entro l’autunno partiranno i lavori per la stesura del nuovo strumento urbanistico

BALLABIO – Con una determina datata 4 settembre, il Comune di Ballabio ha ufficialmente dato il via al percorso di revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT). L’Ufficio Tecnico comunale ha infatti affidato allo Studio Soster di Legnano (MI) l’incarico di redigere un nuovo Documento di Piano, comprensivo della variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a 47.250,11 euro.

Il mandato include anche la predisposizione del nuovo Regolamento Edilizio Tipo (RET), la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e lo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA). Si tratta quindi di un intervento complesso e articolato, destinato a ridefinire lo strumento urbanistico di riferimento per i prossimi anni.

“L’attuale PGT, risalente al 2011, è ormai superato e non risponde più alle esigenze di un paese ambizioso e innovativo come Ballabio – spiegano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’Ambiente ed Edilizia Roberto Ferrari – Con lo Studio incaricato avvieremo a breve una serie di incontri, concentrandoci su temi fondamentali come il recupero e la valorizzazione dei nuclei storici e la questione dei parcheggi. Questo avvio rappresenta un passo molto atteso dai cittadini e oggi più che mai necessario”.

Sulla stessa linea l’architetto Marcello Tommasi, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale: “La revisione dovrà tenere conto delle più recenti indicazioni regionali, dal contenimento del consumo di suolo alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, senza dimenticare l’invarianza nell’utilizzo delle risorse non rinnovabili”.

Il percorso non sarà breve: nel prossimo mese prenderà il via l’iter di elaborazione del nuovo piano, che prevede il coinvolgimento degli stakeholder e momenti di confronto pubblico con la cittadinanza. Un processo che si annuncia impegnativo ma che punta a dotare Ballabio di uno strumento urbanistico più moderno, sostenibile e in grado di rispondere alle sfide del futuro.