“Per Parlasco” guidata da Dino Pomi presenta lista e programma elettorale

L’ex sindaco si ripresenta alle amministrative con alcuni volti nuovi

“Il nostro impegno sarà massimo per portare a compimento l’idea primaria, rinnovare Parlasco”

PARLASCO – Dino Pomi, ex sindaco, si ricandida e presenta il suo nuovo gruppo e il programma elettorale in vista delle prossime amministrative. La lista “Per Parlasco” è costituita da un nutrito gruppo di persone con esperienze amministrative e professionali.

“Lo scopo è quello di raggiungere un ricambio generazionale amministrativo che dovrà consentire una maggiore armonia, dando la possibilità di risolvere e proporre serenamente problemi e idee – si legge nel programma presentato dalla lista – Il tutto con la massima trasparenza e collaborazione con la popolazione. Le idee, tutte suscettibili di modifiche, sono tante e certamente si dovrà fare i conti con le risorse finanziarie disponibili. Nonostante questo, il nostro impegno sarà massimo per portare a compimento l’idea primaria, rinnovare Parlasco. Il nostro programma ha come priorità tre ambiti di base: territorio, turismo, economia”.

Il primo punto del programma elettorale riguarda l’ambiente.

“Sia nel centro abitato che all’esterno del paese prevediamo periodiche pulizie delle aree. E’ nostro obiettivo riorganizzare i gruppi di volontari di protezione civile e antincendio; rivalorizzare e ripristinare tutte le viabilità minori con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria”.

Tra i temi centrali della lista “Per Parlasco” l’attenzione agli anziani: “Ascoltare le loro difficoltà e cercare le soluzioni più adeguate per il loro benessere, in collaborazione con le strutture socio sanitarie di riferimento. Si metteranno a disposizione locali per creare punti di aggregazione e si cercherà di organizzare servizi a domicilio per i più fragili. Riguardo turismo e sport cercheremo di collaborare attivamente con tutte le associazioni anche dei comuni limitrofi al fine di incrementare le iniziative, gli eventi e le manifestazioni”.

Riguardo le opere pubbliche e il territorio il gruppo specifica: “per prima cosa si dovranno portare a termine tutte le opere, sia quelle già in cantiere che quelle in progettazione a oggi già finanziate. Nostra intenzione è portare a compimento il collegamento del nostro paese al Sentiero del Viandante con la sistemazione dei sentieri che conducono a lago. Prevediamo altri interventi come il completamento della riprofilatura delle scarpate del tratto di strada che dal cimitero porta al paese. Affronteremo le problematiche che si presenteranno trovando le soluzioni adeguate. Lavoreremo al fine di promuovere soprattutto l’ascolto, il dialogo e la solidarietà tra i cittadini, coinvolgendo i giovani, per costruire insieme il futuro del nostro paese”.

LISTA “PER PARLASCO”, CANDIDATO SINDACO DINO POMI:

Adalberto Brivio, Anna Busi, Manlio Busi, Mattia Busi, Fabio Canepari, Lucrezia Denti, Eleonora Pia Manzoni, Moris Manzoni, Vittorio Rancati.