Pomi e Pensa confermati sindaci: le congratulazioni di Butti e Piazza

“Il consenso ricevuto rappresenta un importante riconoscimento da parte dei cittadini per il lavoro svolto negli anni”

LECCO – Il segretario provinciale della Lega Daniele Butti e il consigliere regionale Mauro Piazza esprimono le proprie congratulazioni ai sindaci rieletti di Parlasco ed Esino Lario, Dino Pomi e Pietro Pensa, per il risultato ottenuto alle elezioni amministrative.

“Desideriamo rivolgere i nostri più sinceri complimenti a Dino Pomi e Pietro Pensa per la loro rielezione – dichiarano Butti e Piazza –. Il consenso ricevuto rappresenta un importante riconoscimento da parte dei cittadini per il lavoro svolto negli anni, per la serietà amministrativa dimostrata e per il profondo amore verso il proprio paese e la propria comunità”.

“Entrambi hanno saputo amministrare con concretezza, attenzione al territorio e spirito di servizio, costruendo un rapporto di fiducia con i cittadini che oggi è stato confermato con forza attraverso il voto”.

Butti e Piazza esprimono inoltre particolare soddisfazione per l’elezione di Fabio Canepari, Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera e candidato nella lista “Per Parlasco”.

“La sua elezione rappresenta un segnale forte di apprezzamento per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni in Comunità Montana, sempre al servizio del territorio valsassinese e delle sue comunità”.

Un pensiero di congratulazioni anche a Diego Rubini per il nuovo incarico alla guida del Comune di Sueglio.

“A tutti gli amministratori eletti va il nostro augurio di buon lavoro, certi che sapranno operare con passione, responsabilità e attenzione ai bisogni dei cittadini e del territorio”, concludono Butti e Piazza.