Sueglio, Diego Rubini eletto sindaco. I risultati

SUEGLIO – Diego Rubini (Sueglio sopra il Sole) è il nuovo sindaco di Sueglio.
|CANDIDATI
|VOTI
|%
|SEGGI
|Mauro Marzolla
(Alleanza per l’italia)
|3
|3,9
|2
|Diego Rubini
(Sueglio sopra il sole)
SINDAO
|74
|96,10
|7
Elettori: 289, Votanti: 86 (29,76%), Schede nulle: 3 Schede bianche: 6, Schede contestate: 0
Tutte le preferenze dei candidati consiglieri
La composizione del Consiglio Comunale
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