Sueglio, Diego Rubini eletto sindaco. I risultati

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SUEGLIO – Diego Rubini (Sueglio sopra il Sole) è il nuovo sindaco di Sueglio.

CANDIDATI VOTI % SEGGI
Mauro Marzolla
(Alleanza per l’italia)		 3 3,9 2
Diego Rubini
(Sueglio sopra il sole)
SINDAO		 74 96,10  7


Elettori: 289, Votanti: 86 (29,76%), Schede nulle: 3 Schede bianche: 6, Schede contestate: 0


Tutte le preferenze dei candidati consiglieri

La composizione del Consiglio Comunale

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