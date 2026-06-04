Tre anni di amministrazione: Orgoglio Ballabiese incontra i cittadini

L’amministrazione comunale guidata dalla lista civica presenterà ai cittadini il bilancio dei tre anni di mandato

Appuntamento venerdì 5 giugno alla Struttura del Ventaglio

BALLABIO – Un momento di confronto con la cittadinanza per fare il punto sui primi tre anni di amministrazione e illustrare i progetti in corso e quelli in programma per il futuro. È l’obiettivo dell’incontro pubblico organizzato dalla lista civica Orgoglio Ballabiese, in programma venerdì 5 giugno alle 17.30 presso la Struttura del Ventaglio, all’interno del Parco Due Mani.

L’iniziativa sarà l’occasione per presentare un bilancio dell’attività svolta dall’Amministrazione comunale nel corso della prima parte del mandato. Durante l’incontro verranno illustrate le principali opere realizzate, i servizi potenziati e gli interventi promossi a favore della comunità ballabiese.

A intervenire saranno il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali della lista civica, che aggiorneranno i cittadini anche sulle iniziative attualmente in fase di sviluppo e sugli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire nei prossimi anni.

L’appuntamento, aperto a tutta la popolazione, vuole rappresentare un’occasione di dialogo e condivisione sul lavoro svolto e sulle prospettive future del paese, favorendo il confronto diretto tra amministratori e cittadini.

Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.