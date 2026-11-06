Valsassina e Alto Lago, la Regione investe 18,8 milioni per rilanciare il territorio

Nel programma il recupero dell’ex Fucina Celsi, la riqualificazione di Spazio Valsassina e del Museo della Fornace e la valorizzazione di Forte Montecchio Nord

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana l’obiettivo è “dare loro la possibilità di creare reddito e alle persone di continuare a viverci”

BARZIO – Dalla riqualificazione dell’ex Fucina Celsi di Cortenova agli interventi su Spazio Valsassina e sul Museo della Fornace di Barzio, passando per la valorizzazione di Forte Montecchio Nord a Colico e il potenziamento dei servizi per l’infanzia a Dongo. Sono alcuni dei progetti che rientrano nella strategia di sviluppo delle Aree interne dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario, presentata da Regione Lombardia nell’ambito del Tour Aree Interne 2026 – Lombardia Autentica.

Un programma che mette in campo complessivamente 18,82 milioni di euro per finanziare 29 interventi, con l’obiettivo di sostenere i territori montani e lacustri, migliorare i servizi e rafforzare l’attrattività turistica ed economica. La dotazione comprende risorse regionali, fondi Fesr e Fse+ e un cofinanziamento locale pari a 4,96 milioni di euro.

Alla presentazione, ospitata a Barzio nella sede della Comunità Montana, ha partecipato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, accompagnato dagli assessori regionali Massimo Sertori, con delega a Montagna ed Enti locali, e Alessandro Fermi, responsabile di Università, Ricerca e Innovazione, oltre al sottosegretario alla Presidenza con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza.

La strategia interessa 41 Comuni distribuiti tra le province di Lecco e Como e organizzati attorno a due Comunità Montane: Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera e Valli del Lario e del Ceresio. Rispetto alla precedente programmazione 2014-2020, il perimetro dell’Area interna è stato ampliato con l’inserimento di dieci nuovi Comuni.

Capofila del progetto è Taceno. Nell’elenco dei territori coinvolti figurano Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Dosso del Liro, Esino Lario, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Introbio, Livo, Margno, Moggio, Montemezzo, Morterone, Musso, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Peglio, Perledo, Pianello del Lario, Premana, Primaluna, Sorico, Stazzona, Sueglio, Trezzone, Valvarrone, Varenna e Vercana.

“Le Aree interne sono zone caratterizzate da una serie di criticità rispetto ad altre aree e il nostro obiettivo è incrementare alcuni servizi, infrastrutture, collegamenti, sostegno all’economia locale, in modo che possano essere parificate a tutto il resto della nostra regione”, ha dichiarato il presidente Attilio Fontana.

Il governatore ha ricordato che, rispetto alle sei aree inizialmente individuate dal Governo, la Regione ne ha aggiunte altre otto, dando ai territori, con il supporto del Politecnico e di Anci, la possibilità di presentare proposte concrete e individuare gli interventi prioritari.

L’obiettivo, ha spiegato, è anche quello di aumentare l’attrattività turistica e contrastare lo spopolamento: “Attraverso queste iniziative, il nostro obiettivo è fornire a questi territori una loro funzione, dare loro la possibilità di creare reddito e alle persone di continuare a viverci. In un’ottica di controesodo, infatti, per Regione Lombardia i territori di collina e montagna devono essere preservati, mantenuti e, soprattutto, vissuti”.

Sulla necessità di un confronto costante con le comunità locali si è soffermato anche l’assessore Massimo Sertori. “L’ascolto e il confronto costante con il territorio dell’Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario ha condotto alla definizione di un documento strategico con 29 interventi che riguardano ambiti diversi, dal turismo sostenibile all’efficientamento energetico, dalle infrastrutture resilienti al rafforzamento dei servizi di domiciliarità e inclusione sociale”.

Sertori ha richiamato in particolare i progetti visitati nel corso della giornata: il recupero dell’ex Fucina Celsi, la riqualificazione energetica e funzionale degli spazi di Barzio e il potenziamento dei servizi per la prima infanzia a Dongo.

“Queste opere contribuiscono a rafforzare l’attrattività dell’area e la sua fruizione, valorizzando il territorio e il suo patrimonio culturale”, ha aggiunto.

Per l’assessore Alessandro Fermi, il valore della strategia risiede anche nel metodo adottato: “Fin da inizio mandato abbiamo ritenuto che il metodo lavorativo da utilizzare fosse quello di ascoltare e coinvolgere tutte le comunità, anche e soprattutto quelle più piccole. Solo in questo modo è possibile comprendere le diversità dei territori e rispondere in modo adeguato alle loro esigenze”.

Il sottosegretario Mauro Piazza ha invece sottolineato l’importanza dell’ampliamento della perimetrazione dell’Area interna, che ha permesso di includere l’intera Valsassina. “La progettualità che abbiamo presentato oggi rappresenta un risultato importante anche perché, grazie alle modifiche che siamo riusciti a introdurre, coinvolge finalmente l’intera Valsassina, includendo anche quei Comuni che inizialmente erano rimasti esclusi”.

Nel corso della visita istituzionale sono stati effettuati diversi sopralluoghi per verificare alcuni degli interventi finanziati.

A Cortenova la delegazione ha visitato l’ex Fucina Celsi, edificio che rappresenta una testimonianza della storia industriale della Valsassina e della tradizione locale nella lavorazione del ferro. Il progetto prevede un investimento complessivo di 500mila euro, di cui 280mila finanziati da Regione Lombardia e 220mila attraverso il cofinanziamento comunale.

L’immobile, attualmente in condizioni di degrado, sarà recuperato attraverso la ricostruzione delle parti crollate, il ripristino degli spazi interni e la valorizzazione dei manufatti e delle attrezzature storiche. Una volta completati i lavori, la struttura avrà una nuova funzione polivalente: al suo interno troveranno spazio ambienti dedicati allo studio e all’aggregazione giovanile, attività culturali e ricreative e un punto informativo turistico a servizio della Valsassina e del Parco regionale della Grigna Settentrionale.

A Barzio gli interventi riguarderanno invece Spazio Valsassina e il Museo della Fornace, per un investimento complessivo di 610mila euro, finanziato con 540mila euro di fondi Fesr e 70mila euro di risorse regionali.

Per Spazio Valsassina, struttura polifunzionale situata nella piana di Pratobuscante e sede di fiere, concerti, spettacoli, mostre e manifestazioni culturali e sportive, sono previsti lavori di efficientamento energetico. In programma la sostituzione dei serramenti, l’isolamento termico, l’installazione di un impianto fotovoltaico e il rinnovamento del sistema di riscaldamento.

Interventi anche al Museo della Fornace, ospitato in un’antica fornace di laterizi risalente al 1890 e inaugurato nel 2017. Oltre alle opere sull’impianto termico e alla sistemazione delle aree esterne, il progetto prevede l’installazione di una stanza immersiva multimediale, nella quale immagini e musiche accompagneranno i visitatori alla scoperta del paesaggio e delle caratteristiche del territorio. L’obiettivo è migliorare la fruibilità delle strutture e favorirne l’utilizzo durante tutto l’anno.

Tappa successiva a Colico, al Forte “Aldo Lusardi” Montecchio Nord, una delle opere fortificate della Prima Guerra Mondiale meglio conservate in Europa. Costruito tra il 1913 e il 1914, il complesso è stato demilitarizzato nel 1981 ed è entrato nella proprietà di Regione Lombardia nel novembre 2024, nell’ambito del federalismo demaniale.

Il programma di valorizzazione punta a trasformare il Forte in un polo permanente di divulgazione dedicato alla Grande Guerra e alla storia del sistema difensivo della Linea Cadorna.

Gli interventi, affidati a Ersaf, comprendono la manutenzione straordinaria della struttura e delle aree verdi, con uno stanziamento di quasi un milione di euro, e un progetto di valorizzazione culturale per il quale sono già stati messi a disposizione 230mila euro. A queste risorse si aggiungeranno altri 200mila euro nel biennio 2027-2028.

Previsti il miglioramento degli spazi di accoglienza e delle aree esterne, il potenziamento degli strumenti di comunicazione e informazione e attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio storico e documentale.

La giornata si è conclusa a Dongo, dove la delegazione ha visitato la scuola materna e l’asilo nido, interessati da un intervento di ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico del valore complessivo di 1,2 milioni di euro. Il finanziamento comprende 790mila euro di fondi Fesr, 60mila euro di risorse regionali e 350mila euro di cofinanziamento comunale.

Il progetto punta a realizzare un polo per la prima infanzia a servizio delle famiglie e dei bambini dell’intera area, potenziando l’offerta educativa. È prevista anche la creazione di uno spazio sociale comune destinato alle attività delle associazioni locali, in collaborazione con il polo per l’infanzia.

Una serie di interventi che, nelle intenzioni della Regione, dovrà contribuire a migliorare i servizi, recuperare il patrimonio pubblico e rafforzare le opportunità di sviluppo delle comunità dell’Alto Lago e delle Valli del Lario.

L’elenco completo dei 29 interventi e i relativi dettagli sono disponibili nella documentazione pubblicata da Regione Lombardia.