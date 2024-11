Valsassina, il patto territoriale approvato dalla giunta lombarda

“Una risposta alle esigenze del settore turistico di far crescere la competitività della Valsassina”

Sviluppo aree montane e comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio

VALSASSINA – Approvato dalla Giunta lombarda lo schema di Patto territoriale per lo sviluppo delle aree montane e dei comprensori sciistici ed escursionistici dei piani di Bobbio-Valtorta e dei piani di Artavaggio in Valsassina. Lo prevede la delibera proposta dell’assessore regionale a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

“La strategia – spiega Sertori – presentata dal soggetto capofila Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, è finalizzata alla realizzazione di quattro interventi infrastrutturali strategici per questi due comprensori: l’ammodernamento della funivia T.P.L. Artavaggio, con la sostituzione cabinovia vai-vieni; l’ammodernamento e il potenziamento della cabinovia da Barzio ai Piani di Bobbio; l’adeguamento e messa in sicurezza della pista Nava e la nuova seggiovia 4PF a servizio della pista”.

L’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale ammonta a 35 milioni di euro, di cui 13,5 milioni di euro di contributo regionale. La società I.T.B. (Imprese Turistiche Barziesi) partecipa con un impegno complessivo di 20 milioni euro e il comune di Moggio concorre al cofinanziamento per una quota di 1,5 milioni di euro.

“L’approvazione di questo Patto – continua Sertori – dimostra ancora una volta la sensibilità di Regione Lombardia e del mio assessorato nei confronti dei territori montani. Che si concretizza finanziando anche interventi a favore dello sviluppo infrastrutturale montano. In particolare, attraverso questo importante passo, si garantisce l’ ammodernamento delle infrastrutture già presenti e l’incremento della dotazione impiantistica per migliorare l’accessibilità e la fruizione dei due comprensori sciistici e rendere sempre più accoglienti e attrattivi, in tutte le stagioni, i territori montani interessati. Questa operazione strategica è frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni e territorio. Determinerà, inoltre, ricadute positive in termini di occupazione e di sviluppo economico e sociale nei due comprensori”.

“Il progetto – dichiara Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia – è stato concepito come una risposta alle esigenze del settore turistico e come strumento per attrarre nuovi visitatori e far crescere la competitività della Valsassina. Gli interventi consentiranno di innovare il comprensorio, migliorando l’attrattività generale dell’area territoriale e fornendo un’immagine ancor più attraente della Valsassina. Con l’approvazione di questo provvedimento, si avvia una nuova fase di sviluppo per il comprensorio sciistico della Valsassina, destinato a diventare un polo attrattivo non solo per gli amanti degli sport invernali ma anche per il turismo outdoor tutto l’anno. Un passo fondamentale per promuovere lo sviluppo economico locale dell’intera Valsassina in una logica di sostenibilità ambientale e sociale”.

“Questa operazione strategica – aggiunge Piazza – iniziata lo scorso 13 maggio e resa possibile grazie alla cooperazione tra soggetti pubblici e privati, intende promuovere lo sviluppo economico locale, e qualificare ulteriormente il punto di forza rappresentato dagli impianti di risalita. Consente, inoltre, di affrontare in modo integrato le sfide legate alla crescita economica, alla sostenibilità sociale e ambientale e alla valorizzazione del patrimonio territoriale. La Valsassina è tra le prime località sciistiche della Lombardia per numero di visitatori e rappresenta un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale. Questo provvedimento conferma l’impegno della Giunta regionale verso la valorizzazione dei territori montani lombardi”.

“Ringrazio i soggetti pubblici aderenti, in particolare la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera con il presidente Fabio Canepari e la società I.T.B. che contribuisce alla realizzazione di questo fondamentale intervento – conclude il sottosegretario Piazza -. Ringrazio, inoltre, l’assessore Massimo Sertori per questo impegno concreto che darà continuità al rilancio dell’offerta turistica montana lecchese rendendola sempre più attrattiva, anche in vista delle prossime olimpiadi 2026 Milano – Cortina”.