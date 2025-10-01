Valsecchi nuovo assessore a Lecco, soddisfazione di Fattore Lecco

La lista civica accoglie con favore la nomina di Stefania Valsecchi alle politiche per famiglia, bambini e giovani

“Valsecchi rappresenta al meglio i valori civici e l’impegno verso le nuove generazioni”

LECCO – La nomina di Stefania Valsecchi ad assessore comunale con delega a Famiglia, bambini, ragazzi e politiche giovanili è stata accolta con favore da Fattore Lecco. Il presidente Giacomo Galli e il Capogruppo Saulo Sangalli hanno espresso soddisfazione per una scelta che, sottolineano, garantisce continuità amministrativa e attenzione ai temi educativi e sociali, da sempre centrali nella visione della lista civica.

“Siamo lieti che il sindaco Mauro Gattinoni abbia voluto scegliere Stefania Valsecchi quale nuovo assessore – hanno dichiarato i due rappresentanti –. La sua nomina è più di un atto formale e porterà un valore aggiunto per l’amministrazione della città. Valsecchi, infatti, rappresenta al meglio quella parte di Lecco radicata nei rioni, attiva nel volontariato e appassionata della crescita delle nuove generazioni: quegli stessi valori che all’interno di Fattore Lecco ha potuto esprimere e rappresentare, con anima civica e spirito di servizio.”

Già consigliera comunale e presidente di Commissione, Valsecchi è ritenuta da Fattore Lecco il profilo ideale per dare continuità all’ottimo lavoro avviato da Alessandra Durante, che ha contribuito a distinguere Lecco in ambito nazionale per la qualità dei servizi dedicati all’infanzia. «Le esperienze professionali e personali dell’assessore Valsecchi saranno garanzia di reale interesse verso i più piccoli e alle famiglie, con attenzione alle giovani generazioni e ai numerosi servizi che la città mette in campo per sostenere i lecchesi in tutte le fasi della loro vita. In questi anni ha potuto conoscere da vicino le iniziative promosse dal Comune, maturando la competenza necessaria per assicurare continuità e rilanciare le politiche educative e giovanili».

“Stefania Valsecchi incarna al meglio i valori e le priorità che come Fattore Lecco sosteniamo da anni. Siamo orgogliosi che ora possa esprimerli anche all’interno della Giunta Comunale – hanno concluso – Per questo vogliamo ringraziare per la disponibilità lei e anche Armando Giorgio Turrisi che la sostituirà in consiglio, rimanendo nel solco degli stessi principi di servizio alla città e rappresentanza nel mondo educativo.”