Verso il ballottaggio, Graziano Delrio (PD) a Lecco per sostenere Mauro Gattinoni

Lunedì 1° giugno a Pescarenico l’incontro pubblico tra il candidato sindaco e l’ex ministro

Al centro sviluppo della città, lavoro e qualità della vita

LECCO – Proseguono gli appuntamenti della campagna elettorale in vista del ballottaggio a Lecco. Lunedì 1° giugno, alle ore 18, al Chiringuito Soqquadro di via Battello, nel quartiere di Pescarenico, il sindaco e candidato sindaco Mauro Gattinoni incontrerà Graziano Delrio, senatore del Partito Democratico, già sindaco di Reggio Emilia ed ex ministro.

“L’iniziativa sarà un momento di confronto pubblico sui temi dello sviluppo della città, del buon governo locale, del lavoro, della qualità della vita e del futuro delle comunità urbane”, dicono gli organizzatori.

Secondo gli organizzatori, la presenza di Delrio offrirà l’opportunità di approfondire il ruolo delle città come luoghi di innovazione, coesione sociale, sostenibilità e crescita condivisa, alla luce dell’esperienza maturata dall’ex ministro nelle istituzioni locali e nazionali.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si inserisce nel calendario degli appuntamenti che accompagneranno la campagna elettorale fino al voto dell’8 e 9 giugno.