Verso le elezioni 2026. La Lega pensa alle priorità: sicurezza, viabilità e rioni

All’incontro per l’abbozzo del programma elettorale presente in sala anche la cittadinanza

Tra le proposte aumento dei presidi di Polizia Locale e Riapertura del Ponte Vecchio

LECCO – E’ iniziata la stesura del programma elettorale della sezione lecchese della Lega in vista delle elezioni comunali del 2026. Il segretario provinciale Daniele Butti, insieme al Segretario Cittadino Emanuele Mauri e al responsabile del programma elettorale Stefano Simonetti, ha coordinato e animato l’incontro, tenutosi nella sala dell’Ostello di Lecco.

L’incontro è servito a portare alle orecchie della politica i problemi e gli spunti di soluzione dei cittadini, i quali, presenti in sala, che hanno presentato alcune criticità diffuse per la città e i rioni. In particolare, si sono iniziate a tracciare le prime linee di un programma elettorale che si basa su 3 pilastri: Sicurezza, Viabilità e Rioni.

Il problema della sicurezza nasce dalla percezione di alcune zone della città, centrali e di periferie, che vengono percepite come “pericolose” da chi le abita. La Lega ha proposto come soluzioni un aumento dei presidi di polizia locale e l’attivazione dell’operazione “Strade Sicure“, che porterebbe l’esercito in zone dove avvengono furti e azioni illegali, soprattutto ad opera dei cosidetti “Maranza”.

Sul tema della Viabilità il partito di Salvini ha raccolto le critiche alle modifiche percepite come “arbitrarie” e imposte senza il confronto con i cittadini nè con il consiglio comunale da parte della corrente amministrazione. La principale modifica proposta dalla Lega sarebbe la riapertura al traffico in ingresso del Ponte Azzone Visconti, al fine di migliorare la viabilità della città.

In ultima istanza, il Partito si è concentrato sui Rioni, considerati come il cuore e la storia della Città. La Lega ha intenzione di porli al centro del suo progetto governativo ascoltando maggiormente le segnalazioni dei comitati dei residenti al fine di migliorarne sensibilmente la vivibilità.