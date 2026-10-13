Vigili del Fuoco volontari, dalla Regione 150 mila euro per il Lecchese

100mila euro finanzieranno il Piano formativo 2026, mentre altri 50mila saranno destinati al potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali

Piazza: “Un sostegno importante per una realtà che svolge ogni giorno un servizio prezioso per le nostre comunità”

LECCO – Regione Lombardia stanzia 150 mila euro per sostenere la formazione e potenziare le dotazioni tecnico-strumentali dei distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco. Le risorse, previste nell’ambito dell’assestamento al bilancio 2026-2028, sono destinate a rafforzare la preparazione del personale e gli strumenti a disposizione di chi interviene nelle emergenze, con ricadute anche sul territorio lecchese.

Nel dettaglio, 100 mila euro saranno impiegati per la formazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per l’attuazione del Piano formativo 2026. I restanti 50 mila euro serviranno invece a integrare i fondi destinati al potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali.

“Si tratta di un sostegno importante per una realtà che svolge ogni giorno un servizio prezioso per le nostre comunità”, commenta Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Formazione e strumenti adeguati sono fondamentali per chi è chiamato a intervenire nelle situazioni di emergenza e rappresentano un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini”.

Il provvedimento interessa da vicino anche la provincia di Lecco, dove i Vigili del Fuoco volontari costituiscono un presidio importante, soprattutto nei comuni più piccoli e nelle aree montane. La loro presenza contribuisce a garantire una rete di intervento capillare, in un territorio caratterizzato da realtà locali con esigenze differenti.

“Nel Lecchese conosciamo bene il valore e l’importanza del lavoro dei volontari”, prosegue Piazza. “Sono persone che mettono a disposizione tempo, competenze e professionalità per garantire sicurezza e assistenza alle nostre comunità. Sostenere la loro formazione e garantire dotazioni adeguate significa rafforzare una rete di intervento capillare, soprattutto nelle aree dove la presenza dei volontari rappresenta un punto di riferimento essenziale”.

Lo stanziamento di 100 mila euro per la formazione dà attuazione all’Ordine del Giorno n. 1993, presentato dal gruppo Lega e approvato dal Consiglio regionale in occasione del Bilancio di previsione 2026-2028. L’atto impegnava la Giunta regionale a sostenere la formazione dei nuclei dei Vigili del Fuoco volontari, in attuazione della legge regionale 11/2017.

“Avevamo posto questa esigenza già in occasione del Bilancio”, sottolinea Piazza. “Oggi quelle risorse vengono messe concretamente a disposizione e potranno tradursi in nuove opportunità di formazione per i Vigili del Fuoco volontari. È importante dare continuità agli impegni assunti e sostenere chi opera ogni giorno al servizio dei territori”.

L’obiettivo, conclude il sottosegretario, è mettere i volontari nelle migliori condizioni per svolgere il proprio compito. “Investire nella formazione e nelle dotazioni significa investire nella sicurezza di tutti, rafforzando un presidio prezioso per il territorio lecchese”.